下架標準3疑問 游淑慧：20%警戒線為業者縮小損失築一道護城河？

衛福部食藥署昨公布中聯油脂案7月4日專家會議紀錄，揭示20%下架標準的決策過程。國民黨北市議員游淑慧今天提出三點質疑問，游說，請食藥署公開完整健康風險及膳食暴露評估：8.1乘以20%就沒有超標的簡單心算，就當成全國食安政策？

油問，這條「20%警戒線」，究竟是在保護民眾健康，還是在替業者縮小下架損失、築一道安全護城河？

「終於公布了，果然是問題重重。」游淑慧說，問題重重一「20%預防性下架門檻：是科學風險評估，還是行政便宜行事？」這場會議最後由食藥署長姜至剛裁示：產品使用問題油占比超過20%，才須預防性下架，但看完整份會議紀錄，這條「20%警戒線」究竟如何形成，根本說不清楚。

首先，不是完整風險評估，而是幾道簡化的比例試算。會議中，有G專家首先提出：假設問題油BaP檢出值為8.1 μg/kg，若包裝食品的油脂含量占20%，換算後終端產品BaP應低於2.0 μg/kg，理論上不具風險。這一位G專家又表示，調和油若使用問題油超過三分之一，BaP才會「必定」超標。

C專家則認為，單一產品使用問題油超過25%，就可能超過2.0 μg/kg。

但E專家則直接提出警告：不能只以20%作為回收基準，因為膠囊、麵條等不同食品的每日攝取量完全不同，風險評估還必須考量膳食暴露量。換言之，會議中出現20%、25%、三分之一等不同試算，也有人明確提醒必須考量攝取量、頻率及暴露時間。

游說，會議紀錄看不到任何完整的膳食暴露評估，也沒有交代食藥署如何從這些不同意見中，推導出20%這條全國統一執行的界線。這究竟是科學決策，還是為了方便管理而作成的行政裁決？

第二點質疑，游說，同一個20%，會議中竟然出現不同分母。真正嚴重的問題是，會議中所談的「20%」，根本不是同一個概念。

G專家談的是「包裝食品的油脂含量占產品20%」；A專家談的是「問題油占包裝食品超過20%」；

F專家一方面談「終端產品或半成品的油脂含量20%以下」，另一方面又建議「產品使用問題油占比大於20%」就須下架；最後主席裁示，則變成「產品使用問題油品占比超過20%」。

所以20%的分母究竟是：問題油占整項食品總重量的20%？食品的總油脂含量占20%？問題油占食品總油脂的20%？還是問題油占調和油配方的20%？但四種算法完全不同，風險判斷也天差地遠。如果連分母都沒有統一定義，業者要如何舉證？地方衛生局要如何認定、查核並要求下架？最後是否只能依業者自行申報、自行解釋？

第三點疑問，一面說「尚非正式規範」，一面卻要求全國立即執行

更矛盾的是，會議紀錄最後特別註明：「以上為專家會議討論內容，尚非為作成決議之正式規範。」但食藥署卻在 同一天急發布新聞稿，直接要求使用受影響大豆沙拉油含量達20%以上的加工製品，必須限期完成預防性下架。

游淑慧說，所以請食藥署說清楚：20%若不是正式規範，為什麼可以立即成為全國業者及地方政府的執行標準？若已經是行政決策，完整的科學評估、法律依據、計算定義及查核程序又在哪裡？