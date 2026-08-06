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【重磅快評】十七頁會議紀錄 解不開食安決策之謎

聯合報／ 主筆室
衛福部公布中聯油脂17頁的會議紀錄，食安辦主任許輔（右）表示，這場會議屬於建議性質，雖形成結論，但只提供主管機關參考，他並否認外界所稱「院長指示，由我去布達」。記者邱德祥／攝影
衛福部公布中聯油脂17頁的會議紀錄，食安辦主任許輔（右）表示，這場會議屬於建議性質，雖形成結論，但只提供主管機關參考，他並否認外界所稱「院長指示，由我去布達」。記者邱德祥／攝影

衛福部放行致癌油污染低於二成門檻的產品，二成標準怎麼訂出來的，是這場食安風暴的關鍵爭議，依衛福部說法，相關措施是參考7月4日專家會議結論。這場攸關全民食安的關鍵會議，在各界追問多日後終於公布，但17頁的會議紀錄，並未使真相因此更加清晰，反而留下更多令人費解的疑點。

衛福部長石崇良先前表示，中聯油脂只參加會議上半場；然而會議紀錄曝光後，依紀錄顯示，中聯代表全程列席。面對質疑，石崇良又改口表示，這是一場諮議性質的專家會議，中聯沒有利益迴避問題。短短幾天內，說法前後出現落差，讓外界質疑，究竟是資訊掌握失準，還是另有未說明的決策過程？

行政院食品安全辦公室主任許輔則表示，這場會議屬於建議性質，雖然形成結論，但只是提供主管機關參考，並非真正的行政決策；他也否認外界所稱「院長指示，由我去布達」。換句話說，最後拍板放行二成以下產品的，仍應是主管機關衛福部，而非專家會議本身。

問題就在於，這場會議的重要性如此之高，衛福部長石崇良本人沒有出席，督導食藥署業務的次長林靜儀也未列席，反而由行政院食品安全辦公室派員與會。若最後又說這場會議只是「參考」，那麼真正做出決策的人究竟是誰？誰負起最後的政治責任與行政責任？至今沒有清楚答案。石崇良對於自己是否為決策者，也未正面回應，整件事情難免令人感到疑點重重。

7月4日專家會議名單曝光後，更引發外界議論。根據會議紀錄，主席為食藥署長姜至剛，列席人員包括行政院食品安全辦公室主任許輔、食藥署前副署長蔡淑貞等人。七位專家分別來自食品、食用油脂加工製程及毒理學領域。

引人注意的是，中聯油脂共有三名代表出席，包括總經理余凌冲、廠長陳明榮及品研課長陳建龍。主管機關解釋，業者列席是為了提供事實說明與回答問題，並非參與決策；然而，當一場攸關是否解除限制、是否放行產品的會議，同時讓涉案業者在場參與討論，難以避免瓜田李下的質疑。即使沒有投票權，也應說明哪些討論是業者在場、哪些是請業者離場後由專家獨立討論，才能真正排除利益衝突疑慮。

更令人困惑的是，會議內容甚至觸及後續復工與生產安排。外界不免要問，在污染源、責任歸屬、監督機制都尚未完全釐清之前，主管機關是否過早開始討論恢復生產？食安事件最重要的是恢復民眾信任，而不是急著恢復產能。如果程序走在真相之前，再完善的科學評估，也很難取得社會信賴。

這17頁會議紀錄，看似增加了一些資訊透明度，卻也暴露出更多決策過程的空白。二成門檻究竟如何形成？是否曾評估不同方案？有無完整風險分析？這些關鍵問題，紀錄並未給出足夠答案。

這份遲來的會議紀錄，不僅未能釋疑，反而讓外界更想知道，每一項重大決策究竟是誰提出、誰討論、誰拍板、誰負責。這些問題始終沒有說清楚，責任歸屬仍是一團迷霧。

食安 會議 石崇良 毒油究責

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衛福部專家會議記錄 陳宏達提3大問題該被批判

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追20％門檻怎訂的 藍質疑「藏鏡人」

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