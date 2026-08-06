快訊

東發號遭灌負評簽名全塗銷！徐巧芯籲別出征 沈伯洋：店家的牆不需變戰場

打伊朗耗盡彈藥卻不知情？華郵：川普上周在大衛營怒飆防長赫塞斯

父親節泡湯了！專家曝白海豚搖滾時段 最快明天下午海警加強防颱

聽新聞
0:00 / 0:00

批賴總統才是食安最大破口 國民黨要求許輔撤職、姜至剛下台

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。圖／聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。圖／聯合報系資料照

中聯毒油風暴持續延燒，賴清德總統劍指台中市長盧秀燕，抨擊台中是食安問題的破口。國民黨文傳會主委陳以信今反批，衛福部蓋牌一個月，昨終於公布7月4日食安專家會議紀錄，國人才知食安辦擔心有疑慮油品下架太多會牽連業者，賴總統昨竟還政治操作，攻擊盧秀燕。陳以信痛批，真正的食安破口不是台中，是賴清德政府。

陳以信說，17頁會議紀錄讓國人看清楚，這場攸關全民健康的會議，政府官員關心的竟不是如何把食安風險降到最低，而是擔心下架太多會牽連業者。

陳以信指出，許輔身為行政院食安辦主任，本應站在全民食安第一線，會中卻強調第二層產品全面下架會「牽連第三層、第四層產品」。請問許輔，你擔心的是民眾吃到毒油，還是業者下架太多？陳以信批評食安辦立場錯置，該替民眾把關卻替業者擔心，許輔已重大失職失能應被究責撤職查辦。

陳以信質疑，食藥署長姜至剛現在承認20%下架標準是自己裁示，那為什麼之前不敢講？為什麼讓國人追問一個月，直到會議紀錄被迫公開才承認？

陳以信再質疑，姜至剛在會議中主動討論，針對第二層業者之調和油產品，是否需全面回收？姜至剛是不是刻意要引導會議結論方向？姜至剛提問背後有沒有高層指導？陳以信要求姜至剛應為20%標準造成的食安疑慮，以及會議紀錄蓋牌一個月負責下台。

陳以信表示，衛福部與經濟部聲稱「原料不是產品」，所以台糖自主檢驗發現問題原料後沒有通報義務，根本荒謬。他指出同樣是自主檢驗發現原料油超標，南僑被罰300萬元，台糖卻不用通報，難道食安法有兩套？如果原料真的不算食安法第7條的產品，那中聯為什麼要通報？政府不要為了護航台糖，就扭曲法律解釋。

陳以信痛批，這場食安風暴真正最大的破口，就是賴清德政府。中聯出事一個多月，賴清德神隱；20%標準爭議延燒，賴清德神隱；會議紀錄蓋牌，賴清德神隱；台糖通報疑雲，賴清德還是神隱。結果總統終於開口，不是向全國人民道歉，不是要求官員究責下台，不是解釋20%到底誰決定，更不是回答為什麼會議紀錄蓋牌，而是拿食安問題政治操作，攻擊台中市、攻擊盧秀燕。陳以信痛批，真正的食安破口不是台中，是賴清德政府。

食安 姜至剛 國民黨 毒油究責

延伸閱讀

國民黨：食安辦許輔列7/4中聯油專家會議 是不是20%下架標準藏鏡人？

追20％門檻怎訂的 藍質疑「藏鏡人」

會議紀錄公開⋯中聯全程列席 藍批石崇良公然說謊

食藥署公布7月4日會議記錄 陳菁徽批根本無專家共識：石崇良、姜至剛下台

相關新聞

【重磅快評】十七頁會議紀錄 解不開食安決策之謎

衛福部放行致癌油污染低於二成門檻的產品，二成標準怎麼訂出來的，是這場食安風暴的關鍵爭議，依衛福部說法，相關措施是參考7月4日專家會議結論。這場攸關全民食安的關鍵會議，在各界追問多日後終於公布，但17頁的會議紀錄，並未使真相因此更加清晰，反而留下更多令人費解的疑點。

批賴總統才是食安最大破口 國民黨要求許輔撤職、姜至剛下台

中聯毒油風暴持續延燒，賴清德總統劍指台中市長盧秀燕，抨擊台中是食安問題的破口。國民黨文傳會主委陳以信今反批，衛福部蓋牌一個月，昨終於公布7月4日食安專家會議紀錄，國人才知食安辦擔心有疑慮油品下架太多會牽連業者，賴總統昨竟還政治操作，攻擊盧秀燕。陳以信痛批，真正的食安破口不是台中，是賴清德政府。

會議紀錄公開⋯中聯全程列席 藍批石崇良公然說謊

中聯案最初致癌油使用比率二成以下產品不必下架，成為立法院昨天討論焦點，對於衛福部長石崇良曾說，中聯代表未全程列席，食藥署長姜至剛昨證實，中聯代表全程列席。國民黨立委陳菁徽批評，石崇良公然說謊，百分之廿標準會議一二五分鐘，中聯高層坐好坐滿。姜至剛也在立委追問下，承認聽取學者會議後，最後由他裁示並做結論。

衛福部專家會議記錄 陳宏達提3大問題該被批判

針對衛福部公布的會議紀錄，高檢署主任檢察官陳宏達質疑，該紀錄最大的問題，不是專家沒有提出改善意見，而是主管機關在真相尚未查清、責任尚未釐清之前，已經急著替污染找到原因、替產品劃出安全線，也替行政處理留下退路。

新聞眼／毒油案向上延燒⋯食安治理零容忍變切香腸 在保護誰？

中聯致癌油品食安風暴初期，衛福部僅要求使用致癌油比率逾二成的油品下架，其餘持續販售，遭外界批評後才轉彎，所有用到致癌油產品一率預防性下架。迄今從行政院食安辦、衛福部至食藥署無人承認誰是全案決策者，以檢調介入為由不願公布會議紀錄，直至挨罵後，政治危機延燒一個多月，外界質疑行政院恐為背後指使者，食藥署遲至昨晚為了拆彈，才公布檔案。

追20％門檻怎訂的 藍質疑「藏鏡人」

中聯油脂苯駢芘超標案延燒，食藥署七月四日專家會議訂出百分之廿下架門檻，行政院食安辦主任許輔、中聯總經理余凌冲皆全程列席。台中市長盧秀燕昨質疑，毒油案「門神」比食藥署長姜至剛還高，「媒體已經追到了行政院」；國民黨文傳會主委陳以信質疑，許輔是否為要求百分之廿標準的「藏鏡人」？許輔則否認門神質疑，他表示，因為中聯隱瞞，食安辦基於職責，有必要參與食藥署專家會議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。