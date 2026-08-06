批賴總統才是食安最大破口 國民黨要求許輔撤職、姜至剛下台

中聯毒油風暴持續延燒，賴清德總統劍指台中市長盧秀燕，抨擊台中是食安問題的破口。國民黨文傳會主委陳以信今反批，衛福部蓋牌一個月，昨終於公布7月4日食安專家會議紀錄，國人才知食安辦擔心有疑慮油品下架太多會牽連業者，賴總統昨竟還政治操作，攻擊盧秀燕。陳以信痛批，真正的食安破口不是台中，是賴清德政府。

陳以信說，17頁會議紀錄讓國人看清楚，這場攸關全民健康的會議，政府官員關心的竟不是如何把食安風險降到最低，而是擔心下架太多會牽連業者。

陳以信指出，許輔身為行政院食安辦主任，本應站在全民食安第一線，會中卻強調第二層產品全面下架會「牽連第三層、第四層產品」。請問許輔，你擔心的是民眾吃到毒油，還是業者下架太多？陳以信批評食安辦立場錯置，該替民眾把關卻替業者擔心，許輔已重大失職失能應被究責撤職查辦。

陳以信質疑，食藥署長姜至剛現在承認20%下架標準是自己裁示，那為什麼之前不敢講？為什麼讓國人追問一個月，直到會議紀錄被迫公開才承認？

陳以信再質疑，姜至剛在會議中主動討論，針對第二層業者之調和油產品，是否需全面回收？姜至剛是不是刻意要引導會議結論方向？姜至剛提問背後有沒有高層指導？陳以信要求姜至剛應為20%標準造成的食安疑慮，以及會議紀錄蓋牌一個月負責下台。

陳以信表示，衛福部與經濟部聲稱「原料不是產品」，所以台糖自主檢驗發現問題原料後沒有通報義務，根本荒謬。他指出同樣是自主檢驗發現原料油超標，南僑被罰300萬元，台糖卻不用通報，難道食安法有兩套？如果原料真的不算食安法第7條的產品，那中聯為什麼要通報？政府不要為了護航台糖，就扭曲法律解釋。

陳以信痛批，這場食安風暴真正最大的破口，就是賴清德政府。中聯出事一個多月，賴清德神隱；20%標準爭議延燒，賴清德神隱；會議紀錄蓋牌，賴清德神隱；台糖通報疑雲，賴清德還是神隱。結果總統終於開口，不是向全國人民道歉，不是要求官員究責下台，不是解釋20%到底誰決定，更不是回答為什麼會議紀錄蓋牌，而是拿食安問題政治操作，攻擊台中市、攻擊盧秀燕。陳以信痛批，真正的食安破口不是台中，是賴清德政府。