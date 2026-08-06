苦茶油超標 綠委促查「混油」

中聯致癌油品食安風暴初期，衛福部僅要求使用致癌油比率逾二成的油品下架，其餘持續販售，遭外界批評後才轉彎，所有用到致癌油產品一率預防性下架。迄今從行政院食安辦、衛福部至食藥署無人承認誰是全案決策者，以檢調介入為由不願公布會議紀錄，直至挨罵後，政治危機延燒一個多月，外界質疑行政院恐為背後指使者，食藥署遲至昨晚為了拆彈，才公布檔案。

2026-08-06 00:06