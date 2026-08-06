陳宏達批會議紀錄 為行政處理急留退路

針對衛福部公布的專家學者會議紀錄，高檢署主任檢察官陳宏達昨天質疑，該紀錄最大的問題，不是專家沒有提出改善意見，而是主管機關在真相尚未查清、責任尚未釐清之前，已經急著替汙染找到原因、替產品畫出安全線，也替行政處理留下退路。

衛福部昨晚公布七月四日的專家會議紀錄，陳宏達看完後指出，衛福部公布這份會議紀錄最值得批判的，不只是中聯公司的品質管理疏失，而是主管機關在事實尚未完全釐清前，便急於建構「原料異常、製程正常、風險有限」的敘事。

他也指出，該會議紀錄至少有有三大問題。其中，最嚴重的問題：原因尚未證實，卻先形成「問題出在黃豆原料」的共識；其次，中聯公司早在六月十六日即知檢驗超標，卻到六月卅日才通報，延遲責任未被追究；第三是外界最質疑的下架標準，以單一八點一ｐｐｂ檢測值推導百分之廿下架門檻，既未完成正式風險評估，也欠缺明確法律授權，卻被用作實質行政標準。

陳宏達抨擊，食安事件最怕的事情，不只是黑心產品，而是主管機關用一場尚未完成科學驗證的會議，把未明的真相說成共識，把便宜行政的計算說成風險科學，再把實質決策說成「尚非正式規範」。

至於台南市長黃偉哲前天大動作訪查台糖油品事業部，大酸「汽柴油並非食用油」。陳宏達批此舉是轉移焦點，整起事件的核心在「台糖是否依法負有通報義務」，拿「油品事業部只賣汽柴油」來說嘴，是雞同鴨講，不知所云；政治人物若只是互相指責「此油非彼油」，對釐清食安問題法律責任毫無幫助，應避免混淆民眾，陷入政治口水攻防，「畢竟人民的眼睛是雪亮的，智商也沒有那麼低」。

黃偉哲昨說，尊重陳宏達發言，陳要政治站隊，他沒有意見，但把政治立場帶入專業是否太過偏頗，「台糖油品事業部在台南」並非他說的，訪查只是凸顯這說法的荒謬；台糖進貨的脫膠粗油並非食品，陳用政治語言為難地方政府第一線官員，「陳主任言重了」。