新聞眼／食安治理 零容忍變切香腸 在保護誰？

中聯致癌油品食安風暴初期，衛福部僅要求使用致癌油比率逾二成的油品下架，其餘持續販售，遭外界批評後才轉彎，所有用到致癌油產品一率預防性下架。迄今從行政院食安辦、衛福部至食藥署無人承認誰是全案決策者，以檢調介入為由不願公布會議紀錄，直至挨罵後，政治危機延燒一個多月，外界質疑行政院恐為背後指使者，食藥署遲至昨晚為了拆彈，才公布檔案。

針對食安事件，衛福部自詡「零容忍」為最高處理原則，但此次致癌油案爆發後，先是蓋牌，不願揭露下游業者名單，拖延至七月廿一日才委由專家進入中聯，卅日對外公布調查報告，處置態度遲緩，頻遭外界批評。

最關鍵的疑慮產品下架決策，被在野黨質疑背後有「門神」。對此，政府上下互踢皮球，無人願承認，外界只能設法推敲，台中市長盧秀燕透過「刪去法」認為剛到職的食藥署長姜至剛不是門神，質疑決策層級直至行政院。

衛福部稱放行二成以下致癌油產品決議，係經七月四日專家會議討論，姜至剛同日即說明食安辦、中聯公司列席，但衛福部遲不願公布會議紀錄。外界質疑，食安辦主任許輔出席這場專家會議，意味著政院高層早已知情，矛頭指向行政院長卓榮泰，民進黨團乾脆提案要求公開，石崇良才在立院鬆口，決定昨晚公布會議紀錄，但對於「誰是決策者」仍堅決不願鬆口；不只在野黨不滿，連高雄市長陳其邁都曾在行政院會議動怒質疑。

食安真相揭露與否，非為保障民眾權益，而是為執政高層洗地，令人不勝唏噓。致癌油風暴不斷擴大，衛福部對外號稱已交由檢調釐清，不可輕易揭露，連立委索取無門的機密會議紀錄，封面輕易流出，遭平面媒體大幅報導，風向一夕生變。

致癌油案爆發以來，衛福部決策似乎以「政治攻防」為優先，通報義務標準因台糖而轉彎，會議紀錄拖至政院挨罵才對外公布，身為食安最高主管機關，應以民眾食品安全、資訊透明為本，理應盡快完整說明決策過程，如今基於政治考量，才揭露真相，難怪引發國人憤怒。

食安沒有政治攻防的空間，賴清德總統是醫師出身，政府真正要守護的，不是官員的政治風險，而是民眾餐桌上的安全。若每一次資料揭露都像「切香腸」，必須等到輿論沸騰、政治壓力升高之後才有片面的真相，人民終將失去對政府食安治理能力的信賴。