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毒油案向上延燒⋯食安治理零容忍變切香腸 在保護誰？

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致癌油未逾20%不必下架？食藥署公布專家會議紀錄「E專家逆風反對」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今天晚間8時許公布7月4日會議紀錄，該場會議後衛福部決議20%以下致癌油產品不必下架，因此備受爭議。圖／食藥署提供
衛福部食藥署今天晚間8時許公布7月4日會議紀錄，該場會議後衛福部決議20%以下致癌油產品不必下架，因此備受爭議。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天晚間8時許公布7月4日會議紀錄，該場會議後衛福部決議20%以下致癌油產品不必下架，因此備受爭議。根據會議紀錄內容，在討論疑慮產品下架內容時，一位G專家率先提出，依檢出濃度8.1ppb苯駢芘計算，包裝食品油脂含量占比20%換算苯駢芘濃度可低於2ppb，理論上不具風險，後續多位專家贊同，僅E專家認為未考量攝取量差異，恐引發其他爭議。

會議紀錄共17頁，會議主席為食藥署署長姜至剛，實體及視訊與會學者包括蘇南維、陳炳輝、邱惠雯、朱燕華、董志宏、楊登傑、顏國欽，官員包括食藥署前副署長蔡淑貞、食安辦主任許輔及多位食藥署業務單位公務員，會議紀錄中針對專家發言以英文代號簡稱。

G專家在討論下架範疇時最先提出，事件處理應有依據，針對第二層完整包裝食品，可透過營養標示推算脂肪含量，假設問題油品檢出8.1ppb苯駢芘濃度計算，包裝食品油脂含量占比為20%，換算終端產品苯駢芘低於2ppb，理論上不具風險，他進一步提出，廠商自行調和油品若問題油超過3分之1，苯駢芘檢出值必定不符限量標準。

C專家認為從管理層面，若全面追查第二層產品，將「沒完沒了」，使用單一問題油品占比逾25%，產品即會超過限量標準2ppb，建議由經銷商端進行控管。A專家及F專家均建議，使用問題油品大於20%產品應下架，但對於餐廳、夜市等油品使用情況，憂心執行上有其困難，其中，A專家建議強制下架範疇不納入餐廳及夜市。

全程僅E專家提出逆風意見，認為過去訂定食品添加物或毒性物質之限量標準時，均會考量國人膳食攝食量，例如膠囊食品食用量少，容許值較寬鬆，麵條食用量大，容許值較嚴格，若單純以油品原料20%比率為回收基準，卻未考量「不同產品之攝取量差異，後續是否會引發其他爭議。」

討論中，姜至剛說，一般民眾難以得知廠商調配比率，建議中聯提供泰山、福懋油、福壽3家公司調製、外觀仍屬「原型油」型態調和油品，進行預防性下架，待檢驗合乎標準再重新上架。許輔則認為下架第二層產品，恐牽連第三、第四層。會議結論中，姜至剛建議原型油、問題油使用比率逾20%應先下架。不過，會議紀錄強調，「尚非為做成決議正式規範」。

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