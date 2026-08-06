會議紀錄公開⋯中聯全程列席 藍批石崇良公然說謊

中聯案最初致癌油使用比率二成以下產品不必下架，成為立法院昨天討論焦點，對於衛福部長石崇良曾說，中聯代表未全程列席，食藥署長姜至剛昨證實，中聯代表全程列席。國民黨立委陳菁徽批評，石崇良公然說謊，百分之廿標準會議一二五分鐘，中聯高層坐好坐滿。姜至剛也在立委追問下，承認聽取學者會議後，最後由他裁示並做結論。

立法院社福及衛環委員會昨邀衛福部、行政院食安辦及台糖公司等單位專題報告。國民黨立委廖偉翔質疑，七月四日會議紀錄未見上、下半場之分，石崇良對會議過程並不知情，卻忙著拆彈，「出事後就用掰的，是政府最令人擔憂之處」。

行政院食安辦主任許輔說，該會議為諮議性質，未於會中做成決議。立院民進黨團於臨時提案，建請食藥署公開七月四日專家會議紀錄。食藥署也於昨晚八時公布十七頁會議紀錄，由姜至剛擔任當天會議主席、許輔與會，以及七位專家名單。

第二層產品預防下架 政院食安辦主任許輔不贊成

根據食藥署公布的會議紀錄，與會專家及政府代表中，六人對此發表意見，包括政府代表許輔等五人都不贊成第二層受影響產品預防性下架，僅一位專家提出憂心，單純以油品原料百分之廿使用比率作為回收基準，未考量不同產品之攝取量差異，恐引發其他爭議。根據專家的建議，姜至剛在結論時裁示，若產品使用問題油品占比超過百分之廿，或製成外觀仍為原型之調和油均須先預防性下架，待業者自行檢驗確認符合標準後，方可重新上架。

石崇良事後向媒體說明，他看了會議紀錄，發現第二階段無中聯代表發言，才誤認對方已離場，該會議屬諮議性質，而非討論裁處事宜，因此不需利益迴避，即便後續討論擴大下架範圍，因中聯油品已全數下架，討論對象為泰山、福懋油、福壽以外業者，亦無直接利害關係，但為避免爭議，能離席還是最好。

姜至剛則表示，當日會議分二階段，第一階段檢視中聯案問題，由專家分析油品製程，第二階段討論是否擴大下架範疇，中聯代表在第一階段完成說明後雖留在會場，但第二階段討論過程中被禁止發言。姜至剛說，在該會議結論中雖依照專家討論共識，做出會議結論、裁示，但這不是決策，而是會議結論共識，後續也曾向衛福部長官說明。

許輔表示，該場專家會議為建議性質，「並非專家怎麼說就怎麼做」，當天會議中做出結論，僅提供主管機關參考，開會過程中沒有做成決策，並非如媒體臆測的「院長指示、由我去布達」，完全沒有這件事。

石崇良針對台糖爭議：食安法修法擴大通報責任

石崇良則未正面回應他是否就是決策者，僅表示食安法中央主管機關為衛福部，專家會議結論，為預防性下架政策決策參考。對台糖爭議，石崇良也說，此次食安法修法已擴大通報責任，從現行產品異常通報，擴大到半成品、原料以及高風險加工鏈，廠商如退貨，也需負起通報責任。

此外，台糖五月購買沙拉油的粗膠原油發現苯駢芘超標而拒絕收貨，卻因沒有主動通報，遭質疑知情不報，商譽仍受打擊。台糖昨天宣布，將向上游廠商福懋油提告並求償，估計產品下架損失二點四三億元，商譽損失則在估算中。