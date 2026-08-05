食藥署公布7月4日會議記錄 陳菁徽批根本無專家共識：石崇良、姜至剛下台

國民黨立委陳菁徽今晚表示，食藥署拖延一個月才「主動」公布7月4日專家會議紀錄，內容顯示「20%下架門檻」缺乏科學依據與專家共識，且更偏向降低行政成本，會議記錄明載「尚非決議」，食藥署當晚卻宣稱「依結論」擴大下架；面對無共識、無正式決議的爭議政策，衛福部長石崇良與食藥署長姜至剛應下台負責。

陳菁徽說，全民要了一個月的20%標準會議資料，食藥署「主動」公諸於眾。石崇良今早說，會議紀錄一定會在今天以前公布；原本以為又要跳票，等到晚上8時半，食藥署總算公上架了7月4日訂定20%下架標準的專家會議紀錄。

陳菁徽表示，看到標題，直接傻眼，食藥署大言不慚說「主動」公開中聯大豆沙拉油案專家會議資料與紀錄；全民要了一個月、部長公開承諾後，拖到人民準備要去睡覺前的時間才公布，居然還好意思寫「主動公開」？看完17頁會議紀錄後，最令她困惑的是，這場專家會議討論的重點，更接近如何畫出一條政治及行政風險防線，而非以健康風險評估與科學實證作為基礎替民眾健康把關。

陳菁徽指出，從第54點到第65點就可以發現，專家對於下架範圍根本沒有形成共識。A專家建議，將管制範圍鎖定於「問題油品比例超過20%的包裝食品」，進行預防性下架；餐廳及夜市因執行困難，不納入強制下架範圍。B專家認為，後續應依產品性質、使用比例及風險評估結果綜合判斷。C專家表示，若全面追查第二層產品，恐怕會「沒完沒了」，依問題油品BaP檢出值8.1 ppb估算，單一產品使用比例超過25%，才會超過2.0 ppb限量標準；餐廳及夜市也難以精算用油比例，實務上難以追查。

陳菁徽表示，E專家更直接質疑，若單純以問題油使用比例20%作為回收基準，卻沒有考量不同產品的攝取量差異，後續是否會引發更多爭議。F專家提出，要求第二層產品全面下架，在管理實務上確實有難度；若終端產品或半成品油脂含量在20%以下，依現有檢測數據，應能降低風險。G專家則以8.1 ppb乘以20%計算，認為終端產品BaP濃度低於2.0 ppb，理論上風險較低。

陳菁徽表示，從這些發言可以看出，B專家要求綜合風險評估，E專家也對20%門檻提出明確質疑；C專家的計算甚至指向25%。然而，紀錄中沒有表決、沒有再次徵詢意見，也沒有看到主席姜至剛回應E專家的質疑。這個產品下架的討論過程，根本不是以國人的健康風險作為首要考量，更多的是，怎麼樣才能執行、怎樣才能降低行政成本，對於攝取差異、不同食品型態及長期健康風險，卻沒有得到完整討論。

陳菁徽表示，尤其E專家清楚提醒，不同食品的攝取量不同，單靠問題油使用比例20%作為回收基準，可能產生爭議。如此重要的質疑，主席沒有回應，會議也沒有提出完整的風險評估結果。更荒謬的是，這場會議根本沒有作成正式決議。會議紀錄最後一段寫得清清楚楚：「以上為專家會議討論內容，尚非為作成決議之正式規範。」

陳菁徽表示，結果下午5時5分會議結束，食藥署當晚隨即發布新聞稿，標題寫著：「因應中聯大豆沙拉油事件，食藥署召開專家會議協助釐清，依『結論』擴大預防性下架。」會議紀錄明文表示尚未作成正式決議，食藥署卻宣稱「依結論」訂出20%下架標準。請問該紀錄何來「結論」二字？請問有進行第二次的討論嗎？有專家投票的過程？所以當時真正作成決策的人到底是誰？是食藥署長姜至剛、行政院食安辦主任許輔，還是衛福部長石崇良？

陳菁徽表示，該會議紀錄揭露3個重點：第一，20%缺乏完整科學依據，更接近風險管理；第二，會議沒有作成正式決議更沒有結論，政府卻把20%門檻包裝成專家結論；第三，中聯參與全程，衛福部長在國會上公然撒謊。一個缺乏完整科學評估、沒有專家共識、沒有會議結論、沒有正式決議，甚至讓中聯列席的政策會議，最後卻成為影響全國食品下架範圍的重要依據，「你說可笑不可笑，結果沒人要為此負起責任」。

她問：今天承認是20%決策者的姜至剛，以及公開說要負責的石崇良，何時要下台？