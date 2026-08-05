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衛福部公布7月4日會議紀錄 食安辦會中稱第2層下架恐牽連第3、4層產品

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院福利及衛生環境委員會今天就「從致癌油事件發展迄今，中央一味『蓋牌、吃案、當門神』有關行政究責之重做完整調查報告(含台糖失職、食安警訊斷鏈責任、團體訴訟求償進度)及未來如何確保安全無虞的國軍團膳、學生營養午餐」進行專題報告。衛福部長石崇良（左起）、行政院食安辦主任許輔、食藥署長姜至剛出席備詢。記者邱德祥／攝影
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中聯油脂案爆發逾一個月，衛福部食藥署晚間公布7月4日專家會議紀錄，該場會議因結論提及使用2成以下致癌油產品不必下架，備受爭議。根據紀錄內容，行政院食安辦主任許輔列席會議，並針對疑慮產品下架範疇表示意見。他建議要求第2層產品業者自主確認苯駢芘，若不符標準則下架回收，「若要求第2層加工產品全數下架，亦會牽連第3、4層產品。」

會議紀錄共17頁，會議主席為食藥署長姜至剛，實體及視訊與會學者包括蘇南維、陳炳輝、邱惠雯、朱燕華、董志宏、楊登傑、顏國欽，列席官員包括食藥署前副署長蔡淑貞、許輔及多位食藥署業務單位公務員。

食藥署副署長王德原表示，該場專家會議就事件原因釐清、強化管控等面向進行釐清及專業討論，出席人員包括食品安全、毒理及風險評估等領域專家，共同檢視列席中聯公司於7月3日提送台中市政府的「異常發生原因分析、矯正措施及預防再發措施報告」及相關說明，經專家審議討論後，認定中聯公司未提出有效改善措施，決議不准復工。

討論過程分兩階段，先討論中聯案問題癥結，有專家提出原料恐為疑慮，中聯公司則稱，發現該批巴西豆水分偏高，合理懷疑所收到不同產地的黃豆，整艘船混雜了巴西不同地區的原料，後續則討論是否擴大疑慮產品下架範疇。

討論下架範疇時，許輔說，中聯公司受影響批號的範圍皆已確認，第1層3家業者已對外公布，台中市亦公布第2層業者名單，並據此範圍進行回收，目前第1層受影響產品皆已全數下架，使用這些油品製程的餐飲產品衛生標準理應合格，但針對市售其他批次產品，應確立處理原則，產品若超過標準，「業者應當自行負起處理責任。」

針對第2層產品，姜至剛詢問與會者，外界會質疑，針對第2層業者之調和油產品， 是否亦需全面回收下架？許輔回應，應要求業者自主確認其產品檢出值苯駢芘是否符合標準，若不符標準則下架回收，確認符合標準後再行上架，「若要求第2層加工產品全面下架，亦會牽連至第3層、第4層產品。」

姜至剛總結會議時提到，針對目前掌握第2層業者，要求其自主評估，若產品使用問題油品占比逾2成，或製成仍為原型之調和油，均須先預防性下架，待業者自行檢驗確認符合標準後，方可重新上架，並鼓勵業者自主揭露檢驗報告使社會大眾安心。

衛福部 下架 會議

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