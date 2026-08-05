台糖為製程自訂苯駢芘標準 食安修法擬擴大通報義務

台糖5月獲知中聯大豆粗油苯駢芘超標，遭指未通報引發討論。台糖今天說明，為讓製程更順暢與成本控制，自訂苯駢芘濃度在2ppb以下收貨標準。衛生福利部長石崇良說，食安法修法將擴大通報義務。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部、行政院食品安全辦公室、台灣糖業股份有限公司及相關部會，就中聯油品案進行專題報告，並備質詢。

台糖今年5月在中聯大豆粗油檢出致癌物苯駢芘超標。國民黨立委王育敏、涂權吉今天質詢時關切，衛福部之前在蘇丹紅事件曾公開宣導，原料或產品有危害衛生安全之虞時，要主動通報，詢問為何台糖沒有負起通報責任。

石崇良說明，蘇丹紅在食品中是不得添加，因此要通報，以確保從上游到下游所有食品加工鏈的安全。但在中聯油品事件，黃豆本身可能就會帶有苯駢芘，需透過製程將其降到安全標準以下；且安全標準是針對食用油脂訂定，不是針對中間產品或原料，因此依法不需要通報。

台糖副總經理蔡東霖也拿出「黃豆粗油」及「大豆沙拉油」兩桶油品表示，台糖製作沙拉油時，是從黃豆開始製作且使用美國黃豆，而透過福懋採購、中聯供貨的粗膠原油，則是製作食用油的原料，但絕不是可以直接食用的食品。

蔡東霖指出，透過油品精煉製程，粗油可被製作成民眾熟知的大豆沙拉油，精煉過程中苯駢芘濃度也會被降低；考量苯駢芘濃度在2ppb以下，可讓製程更順暢且成本可控，台糖在招標規格裡就有此濃度規定，這並非食安法所要求。

民進黨立委林淑芬表示，現行食安法第7條規定的通報義務，確實僅針對進入生產程序者，但這次台糖與中聯的採購事件顯示，當原料出現重大風險警訊時，斷訊是在供應鏈內部。

林淑芬認為，主管機關依現行制度無法在出現重大風險訊號時立即掌握，因此應設計真正的預警制度，當發生重大異常或風險訊號、還停留在供應鏈內部時，就通報主管機關，由主管機關掌握資訊、交叉比對，確保該食品原料是否確實封存、精煉，或有混批、轉賣等情況。

石崇良說明，此次食安法修法就有擴大通報責任，從現行的產品異常通報，擴大到半成品、原料以及高風險加工鏈，並納入檢驗機關，而食品安全管制系統（HACCP）認證若有發現重大異常也要通報，且針對此次台糖沒有收貨情況，未來亦將納入通報責任。