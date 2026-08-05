不滿毒油風暴民進黨政府推諉塞責 黃國昌轟政院：不要把人民當笨蛋

中聯毒油事件延燒，外界持續追究7月4日專家會議過程。民眾黨主席黃國昌今天表示，按照他個人的掌握，行政院食安辦主任許輔當天在場，民進黨政府不斷推諉塞責，直到高雄市長陳其邁看不下去，現在才要推食藥署長姜至剛當替死鬼，「真的不要把人民當笨蛋」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛福部、行政院食品安全辦公室、台糖公司及相關部會就中聯油品案進行專題報告，民進黨立委林月琴等人提案，建請食藥署公開7月4日專家會議紀錄，讓社會各界充分瞭解討論內容及決策依據。衛福部長石崇良允諾，今天將公開所有會議紀錄。

民眾黨今天在新竹黨部舉行中央委員會，針對7月4日衛福部專家會議，黃國昌會後受訪時表示，根據掌握許輔當天就在會議現場，食安辦是行政院食品安全會報最重要的執行機關，「衛福部做這樣的決策，行政院不可能不知道，也千萬不要裝作不知道，我講一句大白話，這麼重要的事情，食藥署長自己就可以決定嗎？」

黃國昌說，過去這段時間以來，民進黨政府不斷推諉塞責、迴避問題，等到自家市長陳其邁也看不下去，現在才要推姜至剛出來當替死鬼，所謂廠商沒有參與討論，難道是叫廠商在旁邊罰站嗎？「真的不要低估台灣人民的智慧、繼續把人民當笨蛋」。

此外，針對台糖公司知情未通報，黃國昌則表示，衛福部在提交給立法院社會福利及衛生環境委員會的書面報告載明，食品安全衛生管理法第7條第5項規定的產品「不包括原料」，衛福部過去早已多次公開說明，該條文的產品就是包括原料，「如果現在為了這個案子拖免責任、刻意扭曲法律解釋，這件事情不僅荒謬且嚴重」。

黃國昌說，如果食安法規定的產品不包括原料，那麼不只台糖不用通報，就連中聯也都不用通報，因為那些全部都是原料，「真的不要再鬼扯」。

黃國昌表示，台糖裝作沒有申報義務，所以統統都沒有講，那麼交給第三方公正調查小組的會議初始資料，為何會有311油槽的相關內容報告？難道是衛福部通靈嗎？麻煩衛福部不要再繼續說謊，「說了一個謊言，只會用更多謊言遮掩，最後造成的結果就是不僅人民對食品安全喪失信任，整個政府的公信力同時也都葬送掉了」。