快訊

國3竹山追撞事故釀1死4傷 休旅車爆胎停內線遭撞…婦人傷重亡

海上三颱共舞！白海豚略微西修 影響台灣時間、強度恐增加

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿毒油風暴民進黨政府推諉塞責 黃國昌轟政院：不要把人民當笨蛋

聯合報／ 記者林銘翰／新竹即時報導
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照

中聯毒油事件延燒，外界持續追究7月4日專家會議過程。民眾黨主席黃國昌今天表示，按照他個人的掌握，行政院食安辦主任許輔當天在場，民進黨政府不斷推諉塞責，直到高雄市長陳其邁看不下去，現在才要推食藥署長姜至剛當替死鬼，「真的不要把人民當笨蛋」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛福部、行政院食品安全辦公室、台糖公司及相關部會就中聯油品案進行專題報告，民進黨立委林月琴等人提案，建請食藥署公開7月4日專家會議紀錄，讓社會各界充分瞭解討論內容及決策依據。衛福部長石崇良允諾，今天將公開所有會議紀錄。

民眾黨今天在新竹黨部舉行中央委員會，針對7月4日衛福部專家會議，黃國昌會後受訪時表示，根據掌握許輔當天就在會議現場，食安辦是行政院食品安全會報最重要的執行機關，「衛福部做這樣的決策，行政院不可能不知道，也千萬不要裝作不知道，我講一句大白話，這麼重要的事情，食藥署長自己就可以決定嗎？」

黃國昌說，過去這段時間以來，民進黨政府不斷推諉塞責、迴避問題，等到自家市長陳其邁也看不下去，現在才要推姜至剛出來當替死鬼，所謂廠商沒有參與討論，難道是叫廠商在旁邊罰站嗎？「真的不要低估台灣人民的智慧、繼續把人民當笨蛋」。

此外，針對台糖公司知情未通報，黃國昌則表示，衛福部在提交給立法院社會福利及衛生環境委員會的書面報告載明，食品安全衛生管理法第7條第5項規定的產品「不包括原料」，衛福部過去早已多次公開說明，該條文的產品就是包括原料，「如果現在為了這個案子拖免責任、刻意扭曲法律解釋，這件事情不僅荒謬且嚴重」。

黃國昌說，如果食安法規定的產品不包括原料，那麼不只台糖不用通報，就連中聯也都不用通報，因為那些全部都是原料，「真的不要再鬼扯」。

黃國昌表示，台糖裝作沒有申報義務，所以統統都沒有講，那麼交給第三方公正調查小組的會議初始資料，為何會有311油槽的相關內容報告？難道是衛福部通靈嗎？麻煩衛福部不要再繼續說謊，「說了一個謊言，只會用更多謊言遮掩，最後造成的結果就是不僅人民對食品安全喪失信任，整個政府的公信力同時也都葬送掉了」。

黃國昌 會議 政院 毒油究責

延伸閱讀

石崇良稱中聯未參與20%下架標準會議 陳菁徽批：公然說謊

誰決定20%以下致癌油產品不下架？ 食安辦：7月4日專家會議未做決策

衛福部遭爆淪行政院、食藥署「夾層」 石崇良備詢罕見繞道躲媒體

食藥署認專家會議中聯全程在場 石崇良挨批說詞反覆：今公布會議記錄

相關新聞

劍指盧秀燕？賴清德：台中是非洲豬瘟及食安問題的破口

民進黨中常會今天移師台中，也談及近期油品食安議題，身兼民進黨主席的賴清德總統表示，台中市很難想像，一個直轄市，這麼重要的直轄市，竟然是非洲豬瘟的破口，也是食安問題的破口。

致癌油案護航台糖蓋牌 立院要求1周內追究石崇良、龔明鑫行政責任

立法院社福及衛環委員會今天邀衛福部、行政院食安辦、台糖等單位就致癌油案專題報告。國民黨團臨時提批中央養護台糖設法開脫責任，要求1周內追究衛福部長、經濟部長行政責任，並將懲處結果送位元會存查，本案表決通過，衛福部長石崇良對此感到痛心。民進黨團則提案要求公開下架20%毒油產品會議記錄，石崇良表示今天之內就會將會議記錄上網公布。

台糖「油」誰管？黃偉哲槓盧秀燕

台糖驗出苯駢芘超標的半成品油未通報，引發政壇熱議。台中市長盧秀燕前天質疑中央護航台糖、企圖吃案。台南市長黃偉哲昨大動作赴管理台糖加油站的台糖油品事業部，笑諷「此油非彼油」，指盧是「錯把馮京當馬涼」。盧秀燕回應表示，台糖總公司就在台南，當然有通報義務。

不滿毒油風暴民進黨政府推諉塞責 黃國昌轟政院：不要把人民當笨蛋

中聯毒油事件延燒，外界持續追究7月4日專家會議過程。民眾黨主席黃國昌今天表示，按照他個人的掌握，行政院食安辦主任許輔當天在場，民進黨政府不斷推諉塞責，直到高雄市長陳其邁看不下去，現在才要推食藥署長姜至剛當替死鬼，「真的不要把人民當笨蛋」。

盧秀燕酸賴總統難得出門應管好食安 總統府：政治操作不如堅守崗位

民進黨行動中常會今天到台中市舉行，台中市長盧秀燕表示歡迎，但她也說，賴總統難得出門，盼總統關心、管好食安。總統府發言人郭雅慧回應，地方首長應該為市民把關的法定責任，還在進行政治攻防，讓人相當遺憾。

恐不配合？「食安法」草案要求檢驗疑慮產品 沈伯洋憂罰不到地方政府

台北市長選人沈伯洋今天至立法院社福及衛環委員會致癌油食安專報質詢，關注「食安法」行政院版修法草案中地方政府稽查責任。他指出，舊法要求地方政府如接獲通報時，「得」進行檢驗，修正方向雖改成「應」，在法律上是重要宣示，但實際執行層面若地方政府不願執行，該怎麼辦？衛福部長石崇良說，行政機關是由立法機關監督，少有中央對地方開罰方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。