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劍指盧秀燕？賴清德：台中是非洲豬瘟及食安問題的破口

聯合報／ 記者蔡晉宇／台中即時報導
民進黨中常會今天移師台中舉行。記者蔡晉宇／攝影
民進黨中常會今天移師台中舉行。記者蔡晉宇／攝影

民進黨中常會今天移師台中，也談及近期油品食安議題，身兼民進黨主席的賴清德總統表示，台中市很難想像，一個直轄市，這麼重要的直轄市，竟然是非洲豬瘟的破口，也是食安問題的破口。

民進黨台中市長參選人何欣純簡報時提到，台中市目前推動市政和市民感受有三大落差，當中第二項市政治理落差就包括，過去曾發生兒虐事件、國小棒球隊狼教練性侵事件、非洲豬瘟成為全台破口、廚餘沒有辦法去化、垃圾問題堆無法解決等，到最近又爆發了食用油的食安事件。

何欣純指出，食安破口在台中，因為台中市政府8年來從未主動抽驗油品，一連串事件下來，讓台中市民嚴重質疑台中市長盧秀燕的治理能力。

民進黨立院黨團總召、台中立委蔡其昌也說，台中市民過去以身為台中人為榮，但現在這個光榮感降低了，最近連油都出問題，台中市政府作為地方政府，依照法規該去檢驗的項目，都沒有去驗，讓毒油對消費者產生不安、恐慌情緒，市府應該檢討。

非洲豬瘟 台中 盧秀燕 2026九合一選舉 台中市選舉 賴清德 何欣純

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