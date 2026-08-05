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盧秀燕酸賴總統難得出門應管好食安 總統府：政治操作不如堅守崗位

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照

民進黨行動中常會今天到台中市舉行，台中市長盧秀燕表示歡迎，但她也說，賴總統難得出門，盼總統關心、管好食安總統府發言人郭雅慧回應，地方首長應該為市民把關的法定責任，還在進行政治攻防，讓人相當遺憾。

盧秀燕表示，賴總統難得出門，在7月6日談話後就未在提及食安議題，現在沙拉油問題一個多月未解，連苦茶油也出問題，盼總統關心、管好食安。

郭雅慧說，很訝異到今天，中聯油脂所在地的盧市長，依然無視食安法明定，地方首長應該為市民把關的法定責任，還在進行政治攻防，讓人相當遺憾。

郭雅慧表示，此時國人期待的，是中央與地方攜手解決問題，重建人民對食品安全的信心，而不是相互推諉，也不是無止境的政治操作，這個時間，應該用來堅守崗位，幫市民顧好食安。

盧秀燕 食安 政治操作 總統府 郭雅慧

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