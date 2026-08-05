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致癌油風暴再延燒…李彥秀：嚴審明年度3.6兆元總預算 揪牛鬼蛇神

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

關鍵7月4日致癌油下架門檻食安會議記錄遭揭露，食藥署長姜至剛承認中聯總經理余凌冲全程參與，令國民黨立委陳菁徽批衛福部長石崇良說謊。明年度中央政府總預算案將於下會期送交立法院審議，國民黨立委李彥秀說，明年度中央政府總預算高達新台幣3.6兆元，成長近6000億元，一定嚴審預算，補起食安破洞，讓背後的牛鬼蛇神現形。

石崇良日前稱中聯總經理於7月4日食安會議後半段離席，但姜至剛今日承認中聯高層全程參與125分鐘會議。陳菁徽批石崇良公然說謊、護航廠商，並指行政院食安辦主任許輔稱訂定「含20%以上問題油產品下架標準」的專家會議僅具建議性質，根本沒有決策權，拍板20%標準的正是石崇良與姜至剛。此外，台糖苯駢芘超標依法應通報，高市府應即刻調查並釐清責任。

另外，明（116）年度中央政府總預算案業已籌編完成，行政院昨下午向賴清德總統報告編列情形。賴清德表示，明年度總預算歲出達3.6兆餘元，10大重點包括零舉債、擴大科技投資、強化國防、持續加薪、擴大減稅、增加社福、永續健保及加速治水等，行政團隊依時程於8月底前將總預算案送交立法院審議，積極與朝野溝通爭取支持。

李彥秀說，7月3日石崇良向行政院報告「第一層油品處理」作法，行政院長卓榮泰指示「應再考慮」，食藥署隨即於7月4日召開專家學者會議，會議作出極具爭議「放行20%以下問題油」結論，事後不僅繼續蓋牌不提供會議記錄，今更傳出4日會議為許輔親自出席，中聯油包括總經理余凌冲等3人也全程出席，顯然行政院第一時間就全程掌握「放行20%以下問題油」討論過程，「放行20%以下問題油」決策更啟人疑竇，連石崇良受訪時，都坦承會議結論「怪怪的」。

李彥秀表示，食安五環10年來已經投入新台幣500億元預算，但顯然環環都是漏洞，食安處處破口，明年度中央政府總預算高達新台幣3.6兆元，成長將近6000億元，食安經費能否展現政府的決心，民脂民膏有沒有用在刀口上，朝野立委一定嚴審預算，強力監督，務必將食安的破洞補起來，讓背後的牛鬼蛇神現形。

根據食藥署7月4日發布新聞稿提到會議邀請食品安全、毒理學等領域專家學者、中聯公司及行政院食品安全辦公室列席；也被外界認為是「食藥署直通行政院、跳過衛福部」，衛福部長石崇良會前被媒體問到被跳過一事，石崇良說「沒有跳過問題」。記者邱德祥／攝影
根據食藥署7月4日發布新聞稿提到會議邀請食品安全、毒理學等領域專家學者、中聯公司及行政院食品安全辦公室列席；也被外界認為是「食藥署直通行政院、跳過衛福部」，衛福部長石崇良會前被媒體問到被跳過一事，石崇良說「沒有跳過問題」。記者邱德祥／攝影

李彥秀 總預算 風暴 石崇良 姜至剛 中聯 食安 陳菁徽

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