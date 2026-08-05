石崇良稱中聯未參與20%下架標準會議 陳菁徽批：公然說謊

致癌油延燒，有媒體揭露7月4日以20%為下架門檻的食安會議記錄，衛福部長石崇良先前稱，中聯總經理余凌冲在第二段會議已經離席，但食藥署長姜至剛今天承認余凌冲全程參與。國民黨立委陳菁徽表示，石崇良公然說謊，20%標準會議125分鐘，中聯高層坐好坐滿。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天上午，邀請石崇良、行政院食品安全辦公室許輔等主管機關，就「從致癌油事件發展迄今，中央一味『蓋牌、吃案、當門神』有關行政究責之重做完整調查報告及未來如何確保安全無虞的國軍團膳、學生營養午餐」進行專題報告，並備質詢。

陳菁徽表示，姜至剛與許輔，總算講出真相。余凌冲、煉油廠廠長陳明榮以及品研課長，從頭到尾全程參與訂定「含20%以上問題油產品下架標準」的專家會議，並整整坐了125分鐘。整場會議從頭到尾只有一場，分成兩個議題，中聯高層全程都在場，這證實，石崇良上禮拜稱「余在第二段會議就已離席，並沒有參與20%下架標準會議」，根本就是公然說謊，為了護航廠商，為了幫自己卸責，直接捏造事實，政府誠信蕩然無存。

陳菁徽說，到底是誰在護航中聯？誰讓中聯高層從頭到尾參與20%標準會議？答案就是石崇良。許輔今天說，訂定「含20%以上問題油產品下架標準」的專家會議僅具建議性質，根本沒有決策權，這也證實，最後拍板20%標準、必須為這項政策負責的人，就是石崇良以及食藥署長姜至剛。

針對台糖發現苯駢芘超標七倍是否有通報義務，陳菁徽說，民國113年蘇丹紅事件爆發之後，行政院、監察院以及衛福部都已經講得非常清楚，食品業者只要發現產品或原料有危害食品衛生安全之虞，就應該通報地方主管機關，且監院針對蘇丹紅事件提出的調查報告，更明確將成品、半成品以及原料，全部納入「食品安全衛生管理法」第7條第5項的適用範圍。這些資料都一再證實，台糖依法負有通報責任。

陳菁徽說，這幾天，台南市政府與高雄市政府不斷互踢皮球，爭論台糖的地方主管機關到底是誰。今天台糖總算把答案講清楚了，地方主管機關就是高雄市政府

陳菁徽呼籲高市府，立即展開調查，好好釐清責任歸屬，台糖內部到底是誰先知道檢驗結果？誰決定不通報地方主管機關？又有多少主管知情？