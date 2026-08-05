致癌油食安連環爆 盧秀燕酸賴清德「難得出門」請管好食安

台中市長盧秀燕今天上午出席水湳轉運站啟用典禮，針對賴清德總統今天也率民進黨團隊在台中召開行動中常會一事，盧秀燕喊「歡迎」，但她也喊話，「賴總統難得出門」，在7月6日談話後就未在提及食安議題，現在沙拉油問題一個多月未解，連苦茶油也出問題，盼總統關心、管好食安。

盧秀燕說，今天歡迎賴總統，還有民進黨的好朋友們到台中市開會。她知道這段時間民進黨的中常會，主要是以選舉為主，不過她也希望，「賴總統難得出門，希望能夠關心食安」。

盧秀燕指出，因為賴總統在7月6日談話後，近一個月都沒有再就食安的議題發表意見。可是總統是全國選出來的，大家一定會希望總統能夠管好食安。尤其現在食用油，包括沙拉油出現苯駢芘超標，一個月下來不但沒有完全解決，現在連苦茶油也出問題。

盧秀燕建議，總統應該出面關心食安，否則民眾會覺得一個月都沒講話，那好像這個對民生議題不聞不問，所以希望總統能夠對食用油的安全表示關心，以及提出解決的方法。