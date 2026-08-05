食藥署專家會議中聯全程參與 莊瑞雄：前一天也出席中市食安會議

中聯大豆沙拉油檢出苯駢芘超標，衛福部食藥署7月4日開專家會議，由行政院食品安全辦公室及中聯公司列席遭批中央當門神。民進黨團幹事長莊瑞雄說，在野黨說中央政府當門神，但前一天中聯總經理也出席台中市府食安會議，食安本就是中央跟地方大家共同嚴格把關。

衛福部食藥署7月4日開專家會議，決議使用含量達20%以上加工製品擴大預防性下架，但石崇良卻未出席，而是行政院食品安全辦公室及中聯公司列席，遭質疑政院授意護航中聯跳過石崇良。

莊瑞雄今在黨團輿情記者會上說，衛環委員會今天的專報，充斥著想蓋牌、吃案還有門神的說法，但民進黨團強調，這件事在食安法規定得非常清楚，涉及到人民的食安，中央政府有其職掌，地方政府在第一線在食安法第7條裡面也規定得很清楚。

莊瑞雄說，本來食品業者在發現產品有危害衛生安全之虞，業者就要主動停止製造、加工、販賣且回收，還要通報直轄市、縣市主管機關。地方政府涉及到工廠就在轄內，通路各地方都會有，依照食安法，地方政府為加強人民衛生安全保障，本來就要去抽查、稽核、抽驗。

莊瑞雄指出，在野黨一直攻擊說是蓋牌，但他認為沒有蓋牌問題。反而是司法部門主動介入、積極偵查。該違法的、該辦的就辦，看到這次收押的幾乎都是大咖，也不分黨派，只要有違法，本來就是要依法嚴懲。目前調查訊息都非常透明，在野黨指控吃案，到底哪一個環節吃案？

至於在野黨批評中央政府在當門神，莊瑞雄說，中聯油脂總經理余凌冲7月4日參加中央的專家會議，但卻忘記7月3日余凌冲也參加台中市政府食安會議，參加中央會議就說中央當門神，參加地方政府就覺得比較高尚、沒問題嗎？這邏輯不通，食安本來就是中央跟地方大家共同嚴格把關。