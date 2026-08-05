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批致癌油門檻政院知情甩鍋 許宇甄：食安辦主任下台、卓榮泰道歉

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

有媒體披露7月4日決定以20%為下架門檻食安會議記錄。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，中聯致癌油風暴中，食藥署定出20%下架門檻，而行政院食安辦主任許輔7月4日食安會議當天全程列席。她批評行政院知情且參與決策，卻甩鍋給「專家共識」，許輔失能失職應下台，卓榮泰亦應向全民道歉，並公開完整會議紀錄與科學依據。

許宇甄表示，中聯致癌油風暴引發全台恐慌，食藥署於7月4日召開專家會議，竟荒謬決議以20%作為致癌油成分是否下架的門檻，引發地方政府與國人強烈質疑。而依已曝光的7月4日會議紀錄，許輔就在現場列席。行政院顯然不是事後才知道，更不是被衛福部蒙在鼓裡，而是從卓榮泰聽取報告、要求重新考慮，到食安辦主任參與會議，始終都在決策鏈上。如今卻把責任推給所謂「專家共識」，根本是拿專家當擋箭牌。

許宇甄表示，行政院明定，食安辦負責督導協調跨部會食品管理、研議食安政策、管考重大計畫及籌辦重要食安會議。許輔更不是不懂食安的行政官僚，他的研究專長包括食安管理，2014年12月至2016年9月擔任台大食品安全中心執行長，2016年10月起接任行政院食安辦主任至今；2024年蘇丹紅風暴期間，也曾代表行政院處理。這樣一位具備專業、掌握權責，又歷經重大食安事件的官員，面對來源油品苯駢芘超標，竟未阻止未達20％的加工產品留在市場，究竟把人民健康放在哪裡？這樣的沉默，對得起食安專業與良知嗎？

許宇甄批評，許輔若支持20％門檻，就是以行政院食安最高幕僚身分參與錯誤決策；若不支持，卻未在會中挺身反對、要求採取最嚴格的預防措施，同樣是失能失職。專業不是用來替政府背書，更不能成為放寬下架範圍的遮羞布。食安辦存在的目的，是在部會失靈時踩煞車，不是坐在會議室裡看著錯誤決策通過。

許宇甄要求，行政院立即公開7月4日完整會議記錄、錄音錄影、逐一發言內容，以及20％門檻的提案者與科學依據；許輔必須親自說明，當天究竟主張什麼？是否反對？向卓榮泰回報什麼？卓榮泰也不能再躲在「專家決定」後面，必須向國人交代行政院的指示與責任。若無法說清楚，許輔就應下台，卓榮泰應向全民道歉。人民要的是守住餐桌的政府，不是知情參與後還集體失憶的行政院。

許宇甄 門檻 食安 卓榮泰 毒油究責

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