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羅智強酸：為推卸台糖未通報責任 陳其邁、黃偉哲大哥別笑二哥

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
毒油風暴延燒中，國民黨立委羅智強表示，高雄市長陳其邁為推卸台糖未通報責任，稱其總公司在台南以「禍水北引」；台南市長黃偉哲暴怒卻不敢直槓陳其邁，轉而砲轟同提此點的台中市長盧秀燕。事實上黃偉哲、陳其邁相互卸責，皆難辭其咎。圖／截自羅智強臉書
毒油風暴延燒中，國民黨立委羅智強表示，高雄市長陳其邁為推卸台糖未通報責任，稱其總公司在台南以「禍水北引」；台南市長黃偉哲暴怒卻不敢直槓陳其邁，轉而砲轟同提此點的台中市長盧秀燕。事實上黃偉哲、陳其邁相互卸責，皆難辭其咎。圖／截自羅智強臉書

毒油風暴延燒中，國民黨立委羅智強今日表示，高雄市長陳其邁為推卸台糖未通報責任，稱其總公司在台南以「禍水北引」；台南市長黃偉哲暴怒卻不敢直槓陳其邁，轉而砲轟同提此點的台中市長盧秀燕。然而台糖食用油工廠實由高雄管轄，台糖總公司在台南，台南市府亦可依「台南食安自治條例」要求台糖通報。黃偉哲、陳其邁相互卸責，實則皆難辭其咎。

羅智強表示，陳其邁、黃偉哲的兄弟鬩牆卸責大戲開鑼。為了推卸台糖未通報的責任，又不敢打中央政府。陳其邁想了一個「禍水北引」妙招，他告訴大家台糖的「總公司」在台南。這句話的潛台詞，就是要大家去找台南，別來找高雄。

羅智強說，黃偉哲暴怒，又不敢直接懟陳其邁。舉全綠營之力，砲轟也提台糖的總公司在台南的盧秀燕，說台南管的是油品是汽油，不是食用油。他提醒黃偉哲，挑起台糖總公司在台南這個話題的還有陳其邁，黃偉哲表面上發盧秀燕的飆，實際上是在發陳其邁的飆。

羅智強表示，雖然黃偉哲不敢在枱面上摃陳其邁，但黃偉哲也不是沒有暗刺陳其邁。因為台糖食用油的工廠不是台南管的，是高雄管的，所以陳其邁想禍水北引，黃偉哲就禍水南引，但黃偉哲不能明著罵陳其邁，只好罵盧秀燕。

羅智強表示，真正的重點是高雄和台南，綠色的大哥別笑二哥台糖食用油的工廠在高雄，陳其邁難逃責任，台糖食用油業務歸屬砂糖事業部，該部也位於高雄；台糖總公司在台南，台南食安自治條例第8條規定，食品業者發現上游供應之食品有危害生命身體或健康之虞時，48小時內要主動通報。台南市府當然也能要求台糖通報，黃偉哲當然也有責任。黃偉哲、陳其邁卸來卸去都有責任。

台糖 食安 羅智強 毒油究責

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