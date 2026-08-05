影／蔣萬安內科號召捐血 再批中央毒油案護航台糖非常離譜

台北市長蔣萬安上午出席第15屆內科千人捐血活動，與現場眾多內湖科技園區企業夥伴一同響應公益。蔣萬安表示，自己已連續6年親自參加活動從未缺席，並感謝歷任理事長的熱血傳承。截至目前已累積超過2.6萬人次踴躍參與，並成功捐出超過4萬多袋的熱血。

蔣萬安強調內科身為台北「科技心臟」的關鍵地位，北市府正全力打造南軟、內科、北市科最完整的科技廊帶，攜手國際巨頭共同推動台北成為AI產業最核心的心臟。針對毒油案，蔣萬安受訪時表示，應該要訂定相關反蓋牌條款，希望透過食安法的修法，透過法制面來落實食安，安定民心。蔣萬安也批評，食安法通報是法定義務而不是恩惠，像台糖這樣的國營事業，當發現毒油超標時候竟然可以不需要通報，「我想人民無法接受」。

針對毒油案，蔣萬安上午受訪時表示，應該要訂定相關反蓋牌條款，透過法制面來落實食安。記者林澔一／攝影