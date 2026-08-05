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致癌油案護航台糖蓋牌 立院要求1周內追究石崇良、龔明鑫行政責任

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良陷入致癌油風暴。記者邱德祥／攝影
衛福部長石崇良陷入致癌油風暴。記者邱德祥／攝影

立法院社福及衛環委員會今天邀衛福部、行政院食安辦、台糖等單位就致癌油案專題報告。國民黨團臨時提批中央養護台糖設法開脫責任，要求1周內追究衛福部長、經濟部長行政責任，並將懲處結果送位元會存查，本案表決通過，衛福部長石崇良對此感到痛心。民進黨團則提案要求公開下架20%毒油產品會議記錄，石崇良表示今天之內就會將會議記錄上網公布。

國民黨團臨時提案內容指出，台糖身為國營事業，經濟部與衛福部身為主管機關，除行政義務外需承擔公共利益責任，衛福部以「不了解追究台糖邏輯」閃躲，經濟部則刻意把重大食安警訊，扭曲為日常小事，企圖混淆視聽、愚弄社會，幫國營事業掩蓋知情不報之重最。

提案內容指出，政府官員一味掩護，為蓋牌共犯，要求一周內追究部長（石崇良及經濟部長龔明鑫）、政風人員行政責任，並將懲處結果送委員會存查。

立委王育敏指出，食安管理原則最重要的是從源頭管理，台糖發現致癌油卻隱匿不報，既然原料發現致癌物，為何不用通報主管機關？政府部門還官官相護，稱讚台糖是模範生、好寶寶，實則台糖作法連一個吹哨者都不如，且衛福部曾邀食品業者開會和發新聞稿，要求原料有問題應該通報，如今卻稱該次會議結論只限於蘇丹紅，「那未來是否原料有問題，統統都不用通報？」

王育敏痛批，衛福部說法形同「從源頭開放」，為保護台糖將把自己變成食安破口，對台灣食安工作造成危機，為此，國民黨提出變更議程，先處理臨時提案，針對無良包庇的官員，該查案就查案、該下台就下台。

臨時提案經委員會表決後通過。石崇良表示，對該提案感到痛心，且「我們完全不能接受」，主管機關依法行政、維護國人食安從未鬆懈，真正蓋牌的是中聯、是檢調調查中的福懋油、泰山、福壽，中央主管機關從未蓋牌，對扭曲事實的指控他無法接受。他在後續備詢時補充，「蓋牌的是中聯與南僑」，南僑在產品出問題時，卻沒有通報主管機關。

民進黨團立委則提案，建請食藥署公開115年7月4日當天會議記錄，讓社會各界充分了解討論內容及決策依據，落實資訊公開、政策透明，避免外界誤解或不時傳播，建請食藥署將當日會議記錄、相關影音及文件資料，全數函送檢調機關以正視聽。對此，石崇良說，相關資料已全數送交檢調，且將在今天之內公開專家會議記錄。

龔明鑫 石崇良 台糖 致癌沙拉油

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