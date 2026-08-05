黃偉哲指台糖油品部賣汽柴油 高檢署主任陳宏達：雞同鴨講不知所云

中聯致癌油事件不斷延燒，台灣糖業公司被揭露5月知悉苯駢芘超標卻未通報，台南市長黃偉哲訪查台糖油品事業部，酸賣的是「汽柴油」而非食用油。台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達今再度表示，台糖通報問題真正的爭點並不在「油品事業部」，整起事件的核心在「台糖公司是否依法負有通報義務」。

陳宏達指出，外界質疑的是，台糖是否早已知悉原料油有食品安全風險？是否依食品安全相關法令及地方自治條例履行通報義務？是否延誤通報主管機關？

他說，地方主管官員拿「油品事業部只賣汽柴油」來說嘴，轉移焦點，卻不能直接回答台糖公司法人是否依法履行通報義務，這樣似乎只是鷄同鴨講，不知所云。

陳宏達說，換言之，「油品事業部不是食用油單位」是真；「台糖公司是否仍有通報義務」則是另一個法律問題，兩者不能互相取代，混為一談。

陳宏達指出，行政長官應避免一再混淆民眾，陷入政治口水攻防，而應回歸法律，真正解決食安民生問題，畢竟人民的眼睛是雪亮的，智商也沒有那麼低。

他說，行政機關應回答問題的是，發現危害的主體是誰？法律規定由誰負責通報？通報期限為何？有沒有依期限完成？若未完成，法律效果為何？政治人物如果只是互相指責「此油非彼油」、「不要誤導」，雖然具有新聞效果，但對釐清食安問題法律責任毫無幫助。

陳宏達認為，行政長官有空到現場查證「油品事業部」的業務性質，出來走走看看，這當然沒有問題；然而，若要回應社會對食安事件的質疑，解決食安漏洞，更重要的是，正面回應台糖公司是否依法負有通報義務，以及是否已依規定履行？

他說，正如他先前提出的觀點，若依台南市食品安全管理自治條例第8條，只要食品業者發現上游供應食品有危害消費者生命、身體或健康之虞，即有一定期間內主動通報衛生局的義務。

陳宏達指出，因此，真正應接受檢驗的不是「油品事業部賣的是汽油還是食用油」枝微末節的事情，而是法律上的通報義務是否已經履行。如果這個問題沒有回答，再多的政治攻防，都難以消除社會對食安事件的疑慮。法治國最大的危險，不是有人違法，而是主管機關把法律當成「可以選擇適用」的建議事項。

食品安全法制採取的是預防原則。「有危害之虞」即應依法通報，目的就在於讓主管機關及早介入，而不是等到危害確定後才亡羊補牢。若法律明定四十八小時內應通報，任何行政解釋都不得任意限縮法律所課予的義務。真正應討論的，不是哪一方政治上吃虧，而是行政機關是否依法行政、是否忠實履行法定義務。因為法治的底線，就是法律不能因人、因事、因政治立場而有不同的適用。

陳宏達表示，行政機關不能自行限縮法律義務，若地方自治條例已經明文規定四十八小時內通報，行政機關便應依法遵循。任何行政解釋，都不能把法律規定縮小到形同不存在。否則將形成危險的先例「法律寫的是一回事，行政執行又是另一回事。」

他說，長久下來，人民相信的將不是法律，而是行政機關當下如何解釋法律。食品安全法制採取的是「預防原則」，不是「結果責任」，食品安全管理最重要的精神，就是及早發現、及早通報、及早處理。如果必須等到百分之百確認有害才能通報，那麼通報制度本身就失去了存在的意義。因此，「有危害之虞」本身就是一個預防性的法律概念，不應被解釋成必須證明已有危害結果。