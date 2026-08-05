影／致癌油延燒 侯友宜：原料到末端查察 中央地方要層層把關

苯駢芘毒油事件持續延燒，昨天新北市又有業者自主通報苦茶油驗出超標苯駢芘，新北衛生局已要求下架。新北市長侯友宜今天受訪表示，食品安全把關，應該從原料開頭，到製程、銷售，及到末端查察，中央、地方都要並肩作戰，嚴格層層把關做到位，是保障市民安心的最主要的方法。

侯友宜說，昨天苦茶油「農七十」已全部要求下架以及停產了，如果業者還要再生產，須經過產銷安全的檢查過以後才可以。

侯友宜說，新北對整個食品安全的把關，除最近幾家有狀況的油脂工廠，新北都是全力加強與密集查察。食品安全把關，應該從原料開頭，到製程、銷售，及到末端查察，中央、地方都要並肩作戰，嚴格層層把關做到位，是保障市民安心的最主要的方法。