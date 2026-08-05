聽新聞
0:00 / 0:00
影／致癌油延燒 侯友宜：原料到末端查察 中央地方要層層把關
苯駢芘毒油事件持續延燒，昨天新北市又有業者自主通報苦茶油驗出超標苯駢芘，新北衛生局已要求下架。新北市長侯友宜今天受訪表示，食品安全把關，應該從原料開頭，到製程、銷售，及到末端查察，中央、地方都要並肩作戰，嚴格層層把關做到位，是保障市民安心的最主要的方法。
侯友宜說，昨天苦茶油「農七十」已全部要求下架以及停產了，如果業者還要再生產，須經過產銷安全的檢查過以後才可以。
侯友宜說，新北對整個食品安全的把關，除最近幾家有狀況的油脂工廠，新北都是全力加強與密集查察。食品安全把關，應該從原料開頭，到製程、銷售，及到末端查察，中央、地方都要並肩作戰，嚴格層層把關做到位，是保障市民安心的最主要的方法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。