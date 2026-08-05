毒油案延燒如何修法補食安漏洞 蔣萬安：應訂定相關反蓋牌條款

毒油案持續延燒，台北市長蔣萬安日前針對食品安全衛生管理法修法提建議，上午出席第十五屆內科千人捐血活動受訪時表示，應該要訂定相關反蓋牌條款，希望透過食安法的修法，透過法制面來落實食安，安定民心。

蔣萬安指出，他一開始就主張食安法要在立法院排成優先法案，也提出對於食安法修法的法三個建議，包括源頭管理，也就是未來任何產品出廠前，一定都需要經過安全的驗證。同時，每一個關鍵製程的節點，也必須要經過第三方公正的檢驗之後合格，而且相關電子記錄要保留一段期間。

他說，第二個是食安通報平台，他強調不只中央跟地方，而是各地區政府其實橫向也應該同步全方面的即時掌握各項的訊息。第三個，也就是目前當食安事件發生，地方政府在第一線要做預防性下架追查流向的時候，還是必須靠人工比對。

蔣萬安表示，也希望建議這次食安法修法，未來透過像電子發票或其他方式，可以電腦系統一鍵馬上溯源，並且追查相關的流向，同時也應該要訂定相關反蓋牌條款，希望透過食安法的修法，透過法制面來落實食安，安定民心。