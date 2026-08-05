衛福部遭爆淪行政院、食藥署「夾層」 石崇良備詢罕見繞道躲媒體

「中國時報」報導指7月4日衛福部食藥署邀行政院列席專家會議，卻未邀衛福部變成「夾層」。立法院社福及衛環委員會今天邀衛福部、食安辦、台糖公司等部會，就致癌油一案中央一味「蓋牌、吃案、當門神」等情事進行專題報告。衛福部長石崇良出席委員會時，不甩委員會部會首長媒體聯訪慣例，直接進入委員會，導致會議議程耽誤。

部會首長出席立法院社福及衛環委員會前接受媒體聯訪為長久慣例，且衛福部公關室人員今天上午亦逐一詢問在委員會守候媒體提問重點，並在聯訪區等候。不過，一向先至聯訪區受訪的石崇良，罕見繞道搭另一側電梯，直接進入委員會，現場媒體撲空，會前時間進入委員會採訪，國民黨立委王育敏建議召委盧縣一先暫緩開會讓媒體完成採訪，盧等待媒體採訪一段時間後，才請媒體離開。

石崇良在委員會座位上受訪時說，行政機關應依法行政「食安法」通報義務係針對有訂出食品安全衛生標準的項目才需進行通報，苯駢芘標準是針對食用油脂，尚不包含原料及中間半成品，也就是台糖購買的脫膠粗油，因此台糖依法「可以不用通報」。

外界質疑7月4日，食安辦列席專家會議，是否為行政院授意20%致癌油產品才需下架？中聯員工早已發現黃豆腐爛，衛福部看法？石崇良表示，下架20%毒油產品，為專家會議討論結果，各項食安議題上，衛福部尊重會議所做成結論，而他不清楚中聯油脂員工說法，全案已交由檢調調查中。

「中國時報」稱獨家掌握7月4日食藥署決定含20%致癌油比率產品下架的專家會議，邀行政院食安辦卻未邀衛福部列席，導致衛福部淪為夾層。不過，食藥署署長姜至剛當日晚間向媒體說明會議結論時，已揭露食安辦、中聯油脂代表列席會議，食藥署也在新聞稿中揭露，會議邀集食安、毒理學、食品加工等學者，與食安辦、中聯公司列席，外界質疑冷飯熱炒，是有人為政治意圖放話。