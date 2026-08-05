【專家之眼】「欠依法」動全身 毒油風暴何時了？

台糖粗油原料疑涉致癌油，中央與地方政府對於是否該通報、何時通報及責任歸屬，各有不同說法，演變為政治攻防。國民黨立院黨團日前召開記者會，質疑台糖既驗出中聯油品原料不符規範標準，即應通報、釐清供應鏈及相關責任，主管機關稱仍須依檢驗結果及相關程序進一步查證。在政治攻防下，民眾關心的疑問卻仍然無解。

依法行政是民主政治的基本原則，法律既已明定食品安全通報義務，行政機關就應依法辦理，而不能以行政解釋取代法律，更不能因不同機關、不同個案而出現不同的適用標準。本案爭議在於通報義務是否及於「原料」，若法律已涵蓋原料，依法即應通報；若法律確有模糊空間，除主管機關應儘速統一法律見解，更應修法明確規範，而非任由中央與地方各自解讀，造成法制混亂。

回顧蘇丹紅事件，主管機關曾強調，只要原料涉及食品安全風險，即應及早通報，以利第一時間攔截問題產品，降低危害擴大。如今台糖是否符合相同通報標準，亦應依法律規定、客觀事證及風險評估一致認定，而非因企業性質、個案差異或行政解釋不同，而採取不同標準，法律必須一體適用。

台糖身為國營事業，承擔的不只是企業責任，更肩負公共責任。國營事業代表政府，在食品安全管理上理應採取更高標準。即使法律適用仍有不同見解，只要產品或原料可能涉及食安疑慮，也應本於風險管理和資訊公開原則，及早預警反應、主動配合調查、充分揭露資訊，並採取必要防範措施。不但可發揮示範作用，亦能帶動食品業提升自主管理文化。

政府除應持續落實現行法律規範，更應建立跨部會的食安風險預警平台，由衛福、農業、經濟及地方政府，建構即時資訊共享、共同研判與對外說明機制，並建立全國一致的食安通報標準，避免中央與地方、國營或民營企業適用不同尺度，減少資訊落差與互相卸責。

此外，亦應檢討修正食品安全衛生管理法及相關子法，明確規範重大食安事件的通報範圍、時點、程序及權責分工。尤其應就原料、半成品、成品的通報義務，建立一致且明確的規範，減少行政解釋空間，杜絕法律縫隙。若有違法就依法究責，若制度不足就依法修法；若行政解釋與法律不一致，就應回歸法律，不能以行政解釋取代法律，更不能因個案不同而有不同標準。

民眾期待依法處理食安風波，而不是成天只見政治攻防。唯有依法行政、依法通報、依法究責，查明真相、完善制度以保障食品安全，才能化解風波。食品安全沒有藍綠，法律適用不能雙重標準；面對食安問題，豈能「欠依法」而動全身？