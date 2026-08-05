威加公司疑混用大陸苦茶籽 檢調17路追供應鏈

威加國際公司疑進口中國大陸苦茶籽混充台灣苦茶籽，涉虛偽標記及詐欺罪嫌，台北地檢署昨協同嘉義地檢署指揮調查局，兵分十七路搜索威加公司、源春製油廠及梅山茶油生產合作社，通知負責人、採購人員等七人到案說明。

永豐餘等品牌檢出苦茶油苯駢芘超標，衛福部初判原料可能在烘乾過程產生苯駢芘，報請檢察機關協助偵查。台灣高等檢察署今年七月卅一日指示立案偵辦，北檢啟動查緝民生犯罪聯繫平台，主任檢察官周芳怡、檢察官羅儀珊向食藥署調取行政稽查資料。

檢方分析蒐證發現，業者已下架的苦茶油標記宣傳台灣苦茶籽，純度百分百無添加，而威加公司涉嫌自去年起從大陸進口苦茶籽混充，並將原料交給源春製油廠代工製造苦茶油，涉虛偽標記、詐欺罪嫌。另，源春也是多家品牌苦茶油的共同代工廠，高檢署指示嘉檢協同偵辦。

北檢八月三日指揮調查局向台北地方法院聲請搜索票獲准，昨協同嘉檢指揮北機站、嘉義縣調查站調查官，會同食藥署南區管理中心及嘉義縣衛生局，兵分十七路搜索威加公司、源春製油廠、梅山茶油生產合作社，以及相關負責人等七人住處、辦公處所，查扣相關進口單據等證物，釐清問題苦茶籽來源及數量。

威加公司登記負責人金天麗、實際負責人凃傑生及採購相關人員陳男、陳女、蔡女等五人，昨移送北檢複訊。源春製油廠吳姓負責人、梅山茶油生產合作社吳姓負責人則由嘉檢調查釐清。

食藥署公布會同嘉義縣衛生局查察結果，「源春油廠」現場抽驗一件以中國大陸進口苦茶籽自製的苦茶油，檢驗苯駢芘合格，但代工使用的台灣小農苦茶籽，其苦茶籽為威加公司委託一名陳姓農民提供，該農民無法提供其苦茶籽來源佐證，全案已交由檢調偵查。

截至昨天傍晚，疑慮苦茶油廠增加至五家，分別為最初爆出疑慮產品的連淨綠色科技公司、源春製油廠、源發製油廠及向台中市金品芳食品有限公司進貨苦茶籽的德昌商號，還有新北市農七十生物科技有限公司，食藥署將持續追蹤業者查廠調查狀況。

食藥署南區管理中心主任魏任廷說，台南市衛生局昨天公布，於七月廿三至廿四日抽驗市面苦茶油、胡麻油與芝麻油產品共廿三件，其中三件苦茶油檢出超標，其中一批為台南轄內前店後廠小型業者，該批共生產九十公斤、庫存剩四十五公斤；一批追溯發現其上游為嘉義縣「源發製油廠」；另一批上游為雲林縣「宮北合作社」，確認為源春代工。

新北市昨天傍晚也公布新增一批苯駢芘超標苦茶油，食藥署表示，該批苦茶油係由「農七十」公司使用中國大陸苦茶籽製造，檢出苯駢芘六點四ppb，超過二ppb上限，經查該業者使用中國苦茶籽生產該批苦茶油共一五七瓶，於「得福電商」及農七十自家蝦皮賣場等通路販售，售出一三一瓶，其餘廿六瓶下架封存。