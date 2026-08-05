府點名蔣萬安、盧秀燕「到處嫁禍」 藍再批包庇

中聯致癌油風暴未歇，總統府發言人郭雅慧昨點名台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕表示，現在最需要的是中央地方一起合作解決問題；民進黨立法院黨團副幹事長陳培瑜說，關鍵在於台中市政府必須主責，但台中市府到現在都沒有公開道歉，甚至刻意轉移焦點。

但針對台中地院新聞稿揭露，台糖公司五月知道苯駢芘超標卻未通報，衛福部、經濟部還接連替台糖解釋「不用通報」，國民黨文傳會主委陳以信昨表示，賴清德總統擔任台南市長時曾訂定更嚴格的「要求食品業者應在四十八小時內主動通報」規定，當年那個把食安當國安的「賴市長」到哪裡去了？

陳以信指出，根據食安法，「產品」本就包含原材料，當台糖驗出苯駢芘超標，當然有通報當地主管機關義務；南僑因原料油異常未通報被裁罰三百萬元，台糖卻被中央說「不用通報」，同一部食安法，為何南僑一套標準、台糖又是另一套標準？衛福部、經濟部接連替台糖解釋「不用通報」，此舉不是在解釋食安法，而是在替台糖找脫罪理由。

陳以信再舉蘇丹紅事件為例，指衛福部曾公開說明，食品業者發現「原料或產品」有危害衛生安全之虞，就應主動通報；如今到了台糖，原料怎突然就不算產品、不用通報？他批評中央包庇台糖吃案，台糖有無違法應該依法調查，絕不是由行政官員先替台糖下結論脫罪。

對於致癌油事件延燒多日，郭雅慧昨表示，現在最需要的是中央地方合作解決問題，恢復民眾食安信心，而不是每天政治操作、轉移焦點、到處嫁禍，國人是不會允許也不會接受。