台糖「油」誰管？黃偉哲槓盧秀燕

台糖驗出苯駢芘超標的半成品油未通報，引發政壇熱議。台中市長盧秀燕前天質疑中央護航台糖、企圖吃案。台南市長黃偉哲昨大動作赴管理台糖加油站的台糖油品事業部，笑諷「此油非彼油」，指盧是「錯把馮京當馬涼」。盧秀燕回應表示，台糖總公司就在台南，當然有通報義務。

對於總統府也加入戰局，北市副發言人葉向媛批，總統府忙包庇，賴總統持續神隱，台糖不用通報、經濟部也不用負責，中央一再護航，「這就是賴清德總統的態度？」

台糖未通報驗出問題的半成品油，中央雖指台糖無通報義務，不過，中市法制局長李善植點出台南食安自治條例有規定，上游食品有危害健康之虞，應於四十八小時通報，加上台糖總公司位於台南，掀起這場台中、台南市府的政治攻防。

台南市長黃偉哲（圖）指台糖設於台南的油品部門，不管食用油，「此油非彼油」。台中市長盧秀燕反嗆，台糖總公司就是在台南，發現不合格油，當然有通報義務。記者謝進盛／攝影

黃偉哲昨到位於新營糖廠的台糖油品事業部拜會執行長林信志，林表示，油品部販售的是汽柴油，食用油業務屬高雄小港砂糖事業部。黃偉哲說，中市府聲稱油品事業部在台南，要台南市府查一查，他來查個清楚，希望其他縣市不要「錯把馮京當馬涼」，不要把汽油當食用油，「汽油是不能喝的」。

面對黃偉哲隔空調侃，盧秀燕昨受訪表示，台糖總公司就是在台南，上網查就很清楚，當然有通報義務。她強調，應該管理食安的官員，如經濟部長、衛福部，統統替台糖護航、蓋牌、吃案；如果官員說知情不報是「好寶寶」、是無辜廠商，那人民該怎麼辦？政府高官嘴臉令人惡心。

盧秀燕指出，有高檢署主任檢察官展現司法獨立的勇氣，按照法律，不管是產品或原料，台糖若發現不合格都必須通報，但經濟部、衛福部曲解法令、罔顧食安；中市府也針對中聯三一一油槽，封存該批油品，並開罰中聯油脂、福懋油脂各三百萬元。

問題苦茶油 茶籽來自金品芳

記者萬于甄、李宗祐、陳雅玲、游振昇、葉德正／連線報導

台南市衛生局昨公布雲林縣宮北合作農場、嘉義市源發製油工廠的苦茶油及台南德昌商號，以台中市金品芳食品公司提供的苦茶籽榨製的苦茶油，抽檢驗出苯駢芘超標，除要求業者停售、下架封存，並移請三縣市衛生局查處。嘉義地檢署昨立即搜索源發製油工廠並帶回業者協助調查，釐清油品來源及是否涉及不法。

另外，新北市衛生局前晚接獲中和區「農七十生物科技有限公司」自主通報，指生產的冬化技研苦茶油每公斤檢出苯駢芘六點四微克，超過二微克標準，通報時已立即通知下游下架回收，即日起勒令業者暫停作業及停止販賣苦茶油產品。