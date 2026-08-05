隱匿毒油 陳其邁轟無良廠商「該倒就倒」

中聯油脂致癌油案延燒，鏡週刊報導早在今年四月就有員工主動示警油品品質異常，公司卻持續出貨。高雄市長陳其邁昨天怒批中聯油脂隱匿未通報是無良廠商，可惡至極，要負起賠償責任，如果內部管理涉及包庇、隱匿，真是罪無可赦，非常惡質；福壽、福懋油、泰山等作為主要股東，當然也要負起連帶責任，對於這類廠商不用考慮任何成本，「該倒就要倒」。

此外，台北市議員張斯綱、鍾沛君、柳采葳昨至台北地檢署，告發台糖公司董事長吳明昌涉嫌在中聯毒油事件中隱匿苯駢芘超標、未通報，犯瀆職罪，請檢調追查相關單位是否「蓋牌」。

陳其邁說，周刊報導中聯油脂員工四月就知道，公司也都知道，這種惡質的廠商，歐盟過去對這類業者的態度很清楚，「應該讓它倒」；中聯油脂還有什麼話說呢？他呼籲檢調單位應替國人守住食安防線，務必追查到底。

中聯油脂蔣姓襄理表示，此案迄今有很多傳言，不便再對外回應，等檢方和衛福部食藥署調查說明。至於陳其邁批評「無良廠商該倒就倒」，蔣姓襄理說「沒有回應」。

台中地檢署日前發動三波搜索，傳出過濾查扣多支手機、還原對話內容，發現中聯員工今年四月就在工作群組反映巴西黃豆爛爛、怪怪的等語，公司高層疑已得知異常，恐有「隱匿通報」行為。中檢昨表示，周刊報導內容非中檢提供，不知悉周刊所述來源為何，此案仍偵辦中，所查扣手機數量、手機數位採證的內容與對話，屬於偵查核心內容，不便對外說明。

中聯毒油風暴暴露食用油管理制度漏洞，陳其邁說，油品從原料、精煉前粗油，到精煉後的食用油成品共分為四個階段，現行規定對食用油脂訂有苯駢芘限量2ppb標準，但前端包括原料、粗油及精煉等階段，仍未訂定相對應管理標準，雖然食品安全衛生管理法規定須辦理查驗，但制度仍有不足。

陳其邁說，歐盟在油品尚未進入食用級的粗膠原油階段前，即已建立嚴格的流向管理制度，包括標示、文件及流向申報等管理措施，他希望盡速完成修法，研議是否比照歐盟作法，讓油品煉製各階段均納入申報及管理，強化食品業者責任。

對於告發台糖部分，張斯綱表示，台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達直指「通報是義務，不是恩惠」；鍾沛君指出，食品安全衛生管理法規定食品業者有義務送驗產品原材料、半成品或成品，發現異常應通報主管機關，曾擔任屏科大食品安全管理研究所所長的吳明昌，不是誤入叢林的小白兔，非常清楚汙染物的管理及食安規定，請檢調機關查明是否涉及故意或重大過失，依法追究責任。