盧秀燕指護航台糖「人民悲歌」 衛生福利部、台糖駁斥
台中市長盧秀燕今天表示，台灣糖業股份有限公司知情不報，經濟部、衛生福利部等曲解法令、罔顧食品安全，護航台糖；衛福部否認，台糖也說，依法原料不需通報，產品或食品才要。
截至發稿時，經濟部暫無回應。
台糖拒收中聯油脂股份有限公司問題粗膠原油不需通報遭外界質疑，盧秀燕在台中市議會接受媒體聯訪表示，經濟部與衛福部護航台糖，還說違規、違法廠商是好寶寶，有這樣的官員，國家大不幸、人民悲歌。
「粗膠原油是可以吃嗎？」衛福部次長林靜儀接受媒體電訪時說，衛福部訂的標準是針對「食用油脂」成品，而非製程中的中間原料。
她說，食品安全衛生管理法對食品的定義包含原料，但規範邏輯須區分「禁用物質」與「製程產物」，致癌物苯駢芘（BaP）屬於後者，須透過專業精煉流程處理，只要最終供消費者食用油脂符合標準，就符合法規要求。
台糖董事長吳明昌稍早也告訴中央社記者，中聯油脂賣貨時，台糖負責任按標準作業程序（SOP）採樣、檢測，抽樣發現有問題、不合格就不買。
他說，食安法規定「原料」不需通報，產品或食品才要，這批原料有問題不能當食用油，可能可做肥皂、生質柴油或其他工業產品，這是中聯油脂要處理的事。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。