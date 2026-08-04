盧秀燕指護航台糖「人民悲歌」 衛生福利部、台糖駁斥

台中市長盧秀燕今天表示，台灣糖業股份有限公司知情不報，經濟部、衛生福利部等曲解法令、罔顧食品安全，護航台糖；衛福部否認，台糖也說，依法原料不需通報，產品或食品才要。

截至發稿時，經濟部暫無回應。

台糖拒收中聯油脂股份有限公司問題粗膠原油不需通報遭外界質疑，盧秀燕在台中市議會接受媒體聯訪表示，經濟部與衛福部護航台糖，還說違規、違法廠商是好寶寶，有這樣的官員，國家大不幸、人民悲歌。

「粗膠原油是可以吃嗎？」衛福部次長林靜儀接受媒體電訪時說，衛福部訂的標準是針對「食用油脂」成品，而非製程中的中間原料。

她說，食品安全衛生管理法對食品的定義包含原料，但規範邏輯須區分「禁用物質」與「製程產物」，致癌物苯駢芘（BaP）屬於後者，須透過專業精煉流程處理，只要最終供消費者食用油脂符合標準，就符合法規要求。

台糖董事長吳明昌稍早也告訴中央社記者，中聯油脂賣貨時，台糖負責任按標準作業程序（SOP）採樣、檢測，抽樣發現有問題、不合格就不買。

他說，食安法規定「原料」不需通報，產品或食品才要，這批原料有問題不能當食用油，可能可做肥皂、生質柴油或其他工業產品，這是中聯油脂要處理的事。