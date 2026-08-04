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台糖攔下問題油卻沒人知道？高市府提修法補食安漏洞

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄主張增修食安法，檢驗結果與粗油流向應申報，強化風險預警。圖／高雄市衛生局提供
高雄主張增修食安法，檢驗結果與粗油流向應申報，強化風險預警。圖／高雄市衛生局提供

中聯油脂苯駢芘毒油風暴延燒，高雄市府今提出增修食安法第9條，主張食用油檢驗結果及粗油流向應申報，並開放地方政府查閱相關資料，強化風險預警機制；市長陳其邁說，食安事件不該停留在中央、地方權責之爭，而應找出制度漏洞，從源頭補強。

據了解，台糖這次採購中聯油脂是透過招標，由中聯油脂得標，預計採購3000噸，台糖5月初派員親赴台中查驗311號油槽原料油、粗膠原油，在雙方見證下，現場抽樣並送SGS檢驗，5月中旬報告出爐檢出致癌物異常，立即對該批次採取「拒收」處置。

台糖砂糖事業部副執行長顏政偉說明，「拒收」後，問題油品未進入高雄小港工廠生產線，物權尚未移轉，隨後再針對301號油槽重啟相同抽驗程序，確認合格後才准予交貨，該合約原訂採購3000噸，最終交貨2000噸，其餘數量隨供應商遭勒令停業而停止進貨。

顏政偉說，透過這套嚴格的採購SOP到場取樣、獨立送驗與拒收制度，從源頭成功攔截異常原料，台糖油品均檢驗安全無虞。

對於外界質疑中聯油脂出包，台糖驗退後卻未通報，他解釋，當時認定是「原料」，依法無強制通報義務，未來將進一步內部討論，研擬通報標準，並配合修法來強化食安保護。

高市府主張增修食安法第9條，在「非追不可」追溯制度下，應該新增三項措施，包括各檢驗節點結果均須電子申報、粗油申報增列檢驗結果及貨批識別碼、用途、受貨人與最終流向等資訊，建立系統勾稽機制，若油品流向不具精煉能力業者，應立即示警稽查。

以中聯案為例指出，台糖5月15日驗收時即發現311號油槽原料油苯駢芘超標並拒收，但因屬契約驗收，主管機關無法掌握資訊；若修法要求主動申報，5月即可掌握異常批次及流向。

高市府建議比照歐盟食品追溯制度，讓地方政府同步掌握跨縣市供應鏈資訊，陳其邁強調，修法不是增加業者負擔，而是將食安管理由事後追查提前為事前預警，及早攔截風險，避免問題產品流入市場。

台糖 食安 修法 中聯油脂 致癌沙拉油

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