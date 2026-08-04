快訊

日本2026防衛白皮書598頁創紀錄！示警中俄朝聯動 指北京恐1招鎖台

S.H.E遭爆明年合體大巨蛋開唱 Hebe「3字」回應給答案

台大五姬「獸醫乃」劉乃潔現況曝光 回母校任教…41歲凍齡美貌驚呆網

聽新聞
0:00 / 0:00

中聯用中國製程設備出包？中市府：須邀專家釐清

中央社／ 台中4日電
台中市衛生局長曾梓展。記者陳敬丰／攝影
台中市衛生局長曾梓展。記者陳敬丰／攝影

中聯油脂股份有限公司是否由於改用中國製程設備導致油品風暴，台中市政府衛生局長曾梓展今天表示，衛生局無法逕自認定，後續將邀相關專家、學者協助調查，釐清真正原因。

中聯油脂油品苯駢芘（BaP）超標案，媒體報導，今年3月運抵台中港的巴西黃豆完成提煉後，中聯油脂員工就反映「怎麼豆子爛爛的？」而去年中聯油脂因應營業成本考量，改用中國進口製程設備。

曾梓展告訴中央社記者，事發後就將本案移送檢調，檢調可透過司法程序要求業者提供完整資料，循線追查，衛生局只能行政調查，但行政調查與司法調查不同，主管機關無搜索、扣押等強制公權力，如果沒檢方介入，很多真相可能被掩蓋。

他說，事發後衛生局進廠稽查，廠區已看不到任何黃豆，業者稱大部分產品已出貨，僅能提供樣本檢驗，台中食品藥物安全處人員現場也抽驗其他槽體的油，檢驗結果合格。

中聯 製程 衛生局

延伸閱讀

台糖早知苯駢芘超標未通報？ 石崇良提三點澄清：與中聯、南僑情況不同

台糖毒油屬半成品無須通報？ 中市衛生局長揭這原因「理應通報」

台糖驗退毒油未通報？藍議員質疑高市府護航「彷彿成了台糖發言人」

台南又揪出3件苦茶油苯駢芘超標 原料製造分別來自雲林嘉義與台中

相關新聞

未通報中聯粗油問題挨批 吳明昌指「台糖沒問題」：原料依法不需通報

發現中聯粗油問題不需通報卻遭指瀆職的台糖董事長吳明昌說，中聯油脂賣貨，台糖負責任按SOP採樣、檢測發現問題，不合格就不買...

盧秀燕分不清食用油、汽柴油？林俊憲：想選總統別民調下滑就急推責

藍營質疑台糖公司5月發現「苯駢芘」致癌物，但僅退貨、未向主管機關通報，台中市長盧秀燕還稱，台糖油品部在台南，但據台糖官網，該處管理的是「汽柴油」。對此，民進黨台南立委林俊憲表示，想選總統的人，更該展現面對、解決問題的能力，不要看到民調下滑，就急著把責任往外推。

員工4月早知情？陳其邁轟中聯油脂無良廠商「該倒就倒」

中聯毒油風暴延燒，暴露食用油管理制度漏洞，高雄市長陳其邁今天表示，現行法規僅針對食用油脂訂有苯駢芘限量標準，從原料到精煉等前端仍缺乏規範，應比照歐盟建立全流程流向管理，推動修法，將油品精煉四階段納入管理；對於中聯隱匿未通報，他更重話說，「無良廠商該倒就倒」。

李善植再批台南替台糖解套 南市法制處反擊：勿以個人見解取代法律

中聯油脂致癌油食安事件持續延燒，台中市法制局長李善植今在臉書再發文，質疑台糖驗出致癌物超標未通報，並批台南市衛生局未見積極查辦，反而主動製作圖卡替台糖解套。對此，台南市政府法制處回應，台中市政府法制局李局長以個人觀點的「價值判斷」凌駕於法律解釋之原則，實不足取。

台糖選擇私下退貨不通報毒油 她怒轟：錯失第一時間下架黃金期

毒油案延燒至今，台糖在5月向中聯採購油品原料時，驗出一級致癌物「苯駢芘」超標高達7倍，選擇私下退貨，並未向主管機關及地方政府通報示警。台北市議員柳采葳、鍾沛君和張斯綱，今告發董座吳明昌涉瀆職。柳采葳指出，台糖可能錯失問題油品第一時間下架的黃金期。

藍營要南市府開罰台糖 綠反擊：看到過期牛奶沒通報要罰消費者嗎？

台南市議會民進黨團總召李宗翰表示，食品安全當然要追究責任，但責任必須依法、依制度，國民黨團認為「下游只要知道上游有問題，就要承擔法定責任」，那不只是個案爭議，而是整個食品安全管理制度都將被改寫。食安要追究的是源頭責任，而不是為了政治攻防任意擴張，把責任無限延伸到每一個知道訊息的人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。