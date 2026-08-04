中聯用中國製程設備出包？中市府：須邀專家釐清

中聯油脂股份有限公司是否由於改用中國製程設備導致油品風暴，台中市政府衛生局長曾梓展今天表示，衛生局無法逕自認定，後續將邀相關專家、學者協助調查，釐清真正原因。

中聯油脂油品苯駢芘（BaP）超標案，媒體報導，今年3月運抵台中港的巴西黃豆完成提煉後，中聯油脂員工就反映「怎麼豆子爛爛的？」而去年中聯油脂因應營業成本考量，改用中國進口製程設備。

曾梓展告訴中央社記者，事發後就將本案移送檢調，檢調可透過司法程序要求業者提供完整資料，循線追查，衛生局只能行政調查，但行政調查與司法調查不同，主管機關無搜索、扣押等強制公權力，如果沒檢方介入，很多真相可能被掩蓋。

他說，事發後衛生局進廠稽查，廠區已看不到任何黃豆，業者稱大部分產品已出貨，僅能提供樣本檢驗，台中食品藥物安全處人員現場也抽驗其他槽體的油，檢驗結果合格。