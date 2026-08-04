聽新聞
0:00 / 0:00
中聯用中國製程設備出包？中市府：須邀專家釐清
中聯油脂股份有限公司是否由於改用中國製程設備導致油品風暴，台中市政府衛生局長曾梓展今天表示，衛生局無法逕自認定，後續將邀相關專家、學者協助調查，釐清真正原因。
中聯油脂油品苯駢芘（BaP）超標案，媒體報導，今年3月運抵台中港的巴西黃豆完成提煉後，中聯油脂員工就反映「怎麼豆子爛爛的？」而去年中聯油脂因應營業成本考量，改用中國進口製程設備。
曾梓展告訴中央社記者，事發後就將本案移送檢調，檢調可透過司法程序要求業者提供完整資料，循線追查，衛生局只能行政調查，但行政調查與司法調查不同，主管機關無搜索、扣押等強制公權力，如果沒檢方介入，很多真相可能被掩蓋。
他說，事發後衛生局進廠稽查，廠區已看不到任何黃豆，業者稱大部分產品已出貨，僅能提供樣本檢驗，台中食品藥物安全處人員現場也抽驗其他槽體的油，檢驗結果合格。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。