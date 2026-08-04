李善植再批台南替台糖解套 南市法制處反擊：勿以個人見解取代法律

中聯油脂致癌油食安事件持續延燒，台中市法制局長李善植今在臉書再發文，質疑台糖驗出致癌物超標未通報，並批台南市衛生局未見積極查辦，反而主動製作圖卡替台糖解套。對此，台南市政府法制處回應，台中市政府法制局李局長以個人觀點的「價值判斷」凌駕於法律解釋之原則，實不足取。

法制處強調，法律解釋實應回歸法學方法論，法定「義務」是否存在，應由事實是否符合法律構成要件認定，而非以價值判斷取代法律構成要件，更不宜將個人法律見解逕自視為唯一定論。以個人價值判斷取代法律構成要件，實非法律人應有之專業態度。

法制處也說，這樣的論述，既無助於釐清法律爭點，也無助於建立更完善的食安制度，且圖卡只是針對外界詢問的「是否有依自治條例向台南市通報義務」進行法規說明，以避免法令權責被無限擴張。