台糖選擇私下退貨不通報毒油 她怒轟：錯失第一時間下架黃金期

毒油案延燒至今，台糖在5月向中聯採購油品原料時，驗出一級致癌物「苯駢芘」超標高達7倍，選擇私下退貨，並未向主管機關及地方政府通報示警。台北市議員柳采葳、鍾沛君和張斯綱，今告發董座吳明昌涉瀆職。柳采葳指出，台糖可能錯失問題油品第一時間下架的黃金期。

柳采葳表示，總統府發言人郭雅慧今天反過來追問台中、台北有沒有驗油、驗苯駢芘，指控外界政治操作、轉移焦點。但出問題的是國營事業台糖，該追究的是台糖明知油品有危害食安之虞，卻未依法通報的違法責任。總統府不檢討、不反省、不道歉，反而忙著轉移焦點、甩鍋地方。

她說，當年賴清德痛批中央不該把食安責任推給地方；如今自己當了總統，面對台糖違法卻持續沉默、噤聲，甚至讓總統府帶頭做出當年他最痛恨的事。難道換了位置，食安標準也跟著換了？昔日咆哮「總統道歉、院長下台」，今日自己當總統卻裝聾作啞。

柳采葳表示，2014年頂新黑心油案爆發，時任台南市長賴清德拍桌要求「總統道歉、院長下台」；昔日痛批食安是「台灣之恥」，今日卻替超標7倍致癌物搓圓仔湯，當年民進黨痛批食安隱匿是「人神共憤、台灣之恥」，如今台糖驗出一級致癌物超標7倍，卻只顧著私下退貨、自保止損，沒有及時通報示警。

柳采葳表示，一般民間業者若未依法通報，政府動輒開罰、究責；如今換成與賴清德關係密切的台糖董事長吳明昌，整個執政體系卻集體動起來，從衛福部、經濟部到總統府，排隊替台糖找理由、幫自己人解套。

柳采葳說，人民可以接受意外，卻絕對不能接受明知有風險，還選擇沉默；更不能接受中央出了事，不查責任、不究高官，反而忙著甩鍋地方、包庇自己人。