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【重磅快評】二○二四年的食藥署 打臉二○二六年的食藥署

聯合報／ 主筆室
國民黨議員四日召開記者會，抨擊台糖總公司5月發現有「苯駢芘」後，竟然選擇保持沉默，恐難辭其企業責任。記者吳淑玲／攝影
國民黨議員四日召開記者會，抨擊台糖總公司5月發現有「苯駢芘」後，竟然選擇保持沉默，恐難辭其企業責任。記者吳淑玲／攝影

台糖在今年5月就檢驗出自福懋採購的粗油苯駢芘超標7倍，但卻只有「拒收」而未「通報」，這種嚴重影響食安「溯源追查」原則的行為，台糖不但免遭裁罰，竟還讓經濟部、衛福部、高雄市政府和台南市政府爭相護航，真是咄咄怪事。

這些民進黨執政的政府部門護航台糖的理由，可以用衛福部食藥署的說法來概括。食藥署副署長王德原說，台糖購買的是生產原料「粗膠原油」，這不是提供給人食用，所以不符合食品定義，且「台糖也沒有收貨」；他又說，現行《食安法》第7條第5項規定「食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關」，這部分條件不適用台糖的情況，因為台糖還沒有進入沙拉油生產、加工程序。

這也就意味，食藥署認為，「不是提供給人食用」的生產原料，就不符合「食品」定義；且食品加工業者只要「沒有收貨」，沒有進入製造、加工、販賣等程序，即使發現原料符合「發現危害衛生安全之虞」，也沒有通報義務。

但這樣的認知標準真的合理嗎？把時間倒回到2024年3月11日，當時食藥署在廣邀食品相關公會開會後，發布了一個新聞稿。其中第三點「自主通報有疑慮之產品」，就白紙黑字寫了「食品業者於發現原料或產品有危害衛生安全之虞時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關，違反者，依食安法第47條第2款處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰」。

當時食藥署要求食品業者通報，並沒有任何但書，而是直接點明「發現原料或產品」有危害衛生安全之虞時，就必須主動通報主管機關，違反者將裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

而且更關鍵的是，當時這場會議的標的，就是針對轟動一時的「蘇丹紅事件」。當時有不肖業者，將只能在工業染色使用的蘇丹紅加入食品中。也就是說，如果依照食藥署現在的邏輯，蘇丹紅不屬於食品，為什麼有權力要求業者「主動通報」，且不通報就要發罰鍰？

台糖藉由「拒收」方式規避通報義務，如果食藥署和地方政府標準一致，完全就具備開罰的理由。但民進黨從中央到地方政府吃了秤砣鐵了心，就是決定自打嘴巴，護航台糖到底。未來所有食品加工業者如法炮製，拒絕承擔通報義務，民進黨政府將如何面對？

食藥署 台糖 衛福部 食安

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