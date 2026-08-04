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盧秀燕分不清食用油、汽柴油？林俊憲：想選總統別民調下滑就急推責

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委林俊憲表示，汽柴油與食用油，不能因為都有一個「油」字，就傻傻分不清；台中的食安問題，不會因為台糖總公司設在台南，就完成一場責任上的異地甩鍋。聯合報系資料照
民進黨立委林俊憲表示，汽柴油與食用油，不能因為都有一個「油」字，就傻傻分不清；台中的食安問題，不會因為台糖總公司設在台南，就完成一場責任上的異地甩鍋。聯合報系資料照

藍營質疑台糖公司5月發現「苯駢芘」致癌物，但僅退貨、未向主管機關通報，台中市長盧秀燕還稱，台糖油品部在台南，但據台糖官網，該處管理的是「汽柴油」。對此，民進黨台南立委林俊憲表示，想選總統的人，更該展現面對、解決問題的能力，不要看到民調下滑，就急著把責任往外推。

林俊憲表示，「盧秀燕市長怎麼食用油、汽柴油，傻傻分不清？」既然盧秀燕想把責任甩到台南來，那就只好把事情說清楚。首先，台糖總公司確實位在台南東區，但總公司主要負責整體經營管理與行政決策，並不是食用油的生產製造現場；其次，盧秀燕提到台糖油品事業部在台南，這點也沒有錯，但這個「油品」不是盧想像中的食用油，而是負責汽柴油等能源相關業務，並非台糖食用油製造管理單位。

林俊憲強調，汽柴油與食用油，不能因為都有一個「油」字，就傻傻分不清；台中的食安問題，不會因為台糖總公司設在台南，就完成一場責任上的異地甩鍋。這次事件真正的關鍵，其實也不是台糖在哪裡，而是當時發現的是什麼，依照食品安全相關規範，「產品」與「原料」本來就是不同概念。

林俊憲說，台糖5月赴台中中聯廠區進行取貨前採樣，發現311油槽粗膠原油苯駢芘超標後，立即拒收並要求換貨。也就是說，台糖當時發現的是「製造原料」，不是已經上市流通、提供消費者食用的食品產品，那批超標原料從頭到尾都留在中聯廠區，沒有送進台糖、沒有進入台糖供應鏈，也沒有被加工成消費者購買的食品。

林俊憲認為，真正造成一連串食安風波的，是業者後續處理以及地方主管機關疏於管理，未能落實抽驗。且按照盧秀燕的邏輯，既然認為所在地的地方政府該負起責任，那就更應該回頭好好面對台中的問題，承擔管理責任，尤其是想選總統的人，更應該展現面對問題、解決問題的能力，不要看到民調下滑，就急著把責任往外推。

盧秀燕 林俊憲 食用油

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