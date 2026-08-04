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未通報中聯粗油問題挨批 吳明昌指「台糖沒問題」：原料依法不需通報

中央社／ 台北4日電
台糖董事長吳明昌（圖）。聯合報系資料照
台糖董事長吳明昌（圖）。聯合報系資料照

發現中聯粗油問題不需通報卻遭指瀆職的台糖董事長吳明昌說，中聯油脂賣貨，台糖負責任按SOP採樣、檢測發現問題，不合格就不買，依法原料不需通報，產品或食品才要。

台灣糖業股份有限公司拒收中聯油脂股份有限公司問題粗膠原油不需通報遭外界質疑，吳明昌今天告訴中央社記者，中聯油脂賣貨時，台糖負責任按標準作業程序（SOP）採樣、檢測，抽樣發現有問題、不合格就不買。

他說，食品安全衛生管理法規定「原料」不需通報，產品或食品才要，這批原料有問題不能當食用油，可能可做肥皂、生質柴油或其他工業產品，這是中聯油脂要處理的事。

此外，中國國民黨籍台北市議員張斯綱、鍾沛君與柳采葳到台灣台北地方檢察署遞狀告發吳明昌涉瀆職

張斯綱表示，他懷疑台糖基層知道後往上報，是否被高層「蓋牌」，或高層知道後呈報經濟部，經濟部與行政院卻知情不處理，希望檢察官查清楚；鍾沛君說，吳明昌非常清楚污染物管理與食安相關規定，建請檢調嚴肅查清楚是否有重大過失或故意的可能。

吳明昌表示，「想做什麼是他們的自由」，但須合理，台糖在法律上完全沒問題。

台糖 中聯 致癌沙拉油

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