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藍營要南市府開罰台糖 綠反擊：看到過期牛奶沒通報要罰消費者嗎？

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會民進黨團總召李宗翰。聯合報系資料照
台南市議會民進黨團總召李宗翰。聯合報系資料照

台南市議會民進黨團總召李宗翰表示，食品安全當然要追究責任，但責任必須依法、依制度，國民黨團認為「下游只要知道上游有問題，就要承擔法定責任」，那不只是個案爭議，而是整個食品安全管理制度都將被改寫。食安要追究的是源頭責任，而不是為了政治攻防任意擴張，把責任無限延伸到每一個知道訊息的人。

李宗翰指出，國民黨團今天主張，台糖知悉上游原料異常卻未通報，因此應受處罰。李宗翰反問，如果照這樣的邏輯推演，民眾在便利商店看到架上的牛奶過期，沒有立即向主管機關通報，是不是也要檢討消費者？如果不是，那就代表制度本來就存在責任界線，不能因為個案就任意改變責任分配，更不能把知情者一律等同於責任人。

民進黨團表示，若國民黨真的認為這是未來食品安全制度的新方向，歡迎提出完整的自治條例，明文規定所有下游業者，只要發現上游產品有問題，都負有法定通報義務。但「發現問題的人要承擔更多責任」，最容易產生的後果，就是大家傾向少驗、少查、少留紀錄，以避免增加自己的法律風險。

治理經驗都顯示，這類懲罰誘因只會削弱自主查驗，而不是強化食品安全。國民黨今天為了替台中事件尋找新的政治攻防方向，卻提出可能導致制度失衡的主張，令人遺憾。

民進黨團強調，「真正應該守護的是食品安全制度，而不是政治口水」。正如台中市長盧秀燕過去競選時曾強調的精神，問題發生在哪裡，就應該從哪裡開始追究責任。

本案首先應釐清的是中聯的商業責任，以及源頭所在地主管機關在監督的政治責任；至於主動通報，更應建立鼓勵自主揭露、鼓勵風險通報的制度，而不是用懲罰下游的方式製造寒蟬效應。

若讓企業相信「驗出問題的人反而要承擔更多風險」，長遠而言，不利於企業自主查驗，也不利於整體食品安全。真正值得鼓勵的，是像其他主動檢驗、主動揭露異常的業者一樣，建立一個讓資訊能及早浮現、及早處理的制度，而不是讓願意查驗的人承擔更多風險。

台糖 牛奶 食安

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