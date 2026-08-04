毒油案台南藍營促開罰台糖 南市府：原料非食品無違法、責任在台中

國民黨台南市議員方一峰、李中岑、蔡育輝及議員參選人陳冠諭今天召開記者會，抨擊台糖總公司就在台南東區，5月間發現有「苯駢芘」後，竟然選擇保持沉默，恐難辭其企業責任， 要求市府必須拿出捍衛食安的態度，確實依照台南市食安自治條例對台糖公司開罰。

對此台南市衛生局長李翠鳳說明，這起事件目前爭議重點在於這批油品仍屬「原料」，尚未成為可供民眾食用的食品，因此現階段並不適用食品衛生相關規範。

她也指出，台糖總公司雖設在台南，但主要屬行政管理單位，實際工廠設在高雄，因此工廠端的主管機關是高雄市政府；至於這批油品的原料供應端在台中，若涉及原料端的查核，則屬台中市政府權責。

國民黨議員批， 依據食品衛生安全管理法第3條的定義，「食品：指供人飲食或咀嚼之產品及其原料。」同第7條第5項規定，「食品業者於發現「產品」有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關」，對於台糖未通報毒油，衛福部及經濟部立即跳出撇清台糖的通報義務，並將球踢回台中市政府。

國民黨議員說，賴清德擔任台南市長時，為維護「美食之都」美譽，自豪制定比中央法規更嚴格的自治條例，在第8條規定「食品業者發現上游供應之食品有危害消費者生命、身體或健康之虞時，應自發現時起48小時內主動通報本府衛生局。」將食安通報標的擴大到「食品」，台糖總公司既在台南市，即有依該條例通報的義務，請問衛生局開罰了嗎？

李翠鳳表示，這批油品目前仍在中聯的生產體系中，尚未成為最終食品，因此從食品衛生法規及台南市食品安全自治條例來看，目前並沒有直接違法的依據，且原料供應端及工廠端的主管機關，仍應由所在地政府依法處理。

李翠鳳說，台南市政府的責任主要是針對設籍、營運於台南的台糖總公司進行行政督導，了解公司在發現油品出現問題後，是否善盡企業內部管理責任。

她表示，衛生局已於8月2日到台糖了解相關運作情形。台糖也說明，當公司發現該批油品苯駢芘超標後，即認定不符合採購標準，並督導下游業者依合約不得進貨。從目前了解的情況來看，台糖母公司確實有進行內部督導。

李翠鳳表示，如果社會認為原料階段也應納入地方政府管理，台南市對於修法方向「贊成」，但目前法規能管到的範圍仍有限，是否需要擴大稽查與管理，涉及法令權責，將由衛生局與法制單位進一步評估。

李翠鳳強調，法規管制範圍越廣，理論上對民眾健康保障也可能越完整，但仍須建立在法令授權及權責清楚的基礎上，市府會以保障市民健康為最優先考量。

至於外界質疑台糖是國營企業，是否應負擔更高的道德責任，李翠鳳表示，從目前法令層面來看，這批尚未成為食品的原料，台糖並沒有法定通報責任，目前各界對台糖的要求，較多是從企業倫理及國營事業的社會責任層面討論。

她說，法律責任與道德責任是不同層次的問題，台糖是否應以更高標準自我要求，屬於另一層面的討論；就目前掌握情況及現行法規而言，尚無法認定台糖違法。