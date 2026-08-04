台糖未通報總統府責任推地方 北市反擊：府忙著包庇、總統持續神隱

中聯致癌油風暴，藍質疑台糖未依規定通報，總統府發言人郭雅慧今表示，地方政府應自我檢視是否落實油品檢驗，而非政治操作。北市副發言人葉向媛反擊，總統府忙著包庇，賴清德總統持續神隱。並且三問「這就是賴清德的態度？」

「國營事業台糖驗出超標7倍的毒油，總統府現在的態度，是認為台糖不用通報、經濟部也不用負責嗎？這就是賴清德總統的態度嗎？」

葉向媛再質疑，賴總統召開國安會議了嗎？「20%標準」專家會議為什麼會有中聯參與，交代清楚了嗎？台糖驗出毒油後，各級官員究竟何時知情、如何處理？這些人民真正關心的問題，中央該做的不做、該答的不答，卻一再護航，這就是賴清德總統的態度嗎？

葉向媛表示，台北市專案抽驗30件市售油品苯駢芘含量，並第一時間呼籲中央擴大橫向檢驗；台北市自己先做，中央到現在卻還沒有動作，這就是賴清德總統的態度？

葉向媛強調，台北市一年食品衛生管理檢驗超過7萬次，民進黨執政的高雄、台南只有4萬多次。誰真正把食安當一回事、誰只想在出事後卸責甩鍋，人民看得很清楚。