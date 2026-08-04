快訊

新冠單周新增62重症、就診暴增74.8%創新高 PQ.16.1.1成主流株

紅葉蛋糕插旗台中社群瘋議！店租曝光「一坪只900元」

台美罕見公開軍事合作 華爾街日報：向中國釋1訊息 對台安撫疑美聲浪

聽新聞
0:00 / 0:00

台糖未通報總統府責任推地方 北市反擊：府忙著包庇、總統持續神隱

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
賴清德總統今天上午出席「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」，並進行開幕致詞。記者曾原信／攝影
賴清德總統今天上午出席「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」，並進行開幕致詞。記者曾原信／攝影

中聯致癌油風暴，藍質疑台糖未依規定通報，總統府發言人郭雅慧今表示，地方政府應自我檢視是否落實油品檢驗，而非政治操作。北市副發言人葉向媛反擊，總統府忙著包庇，賴清德總統持續神隱。並且三問「這就是賴清德的態度？」

「國營事業台糖驗出超標7倍的毒油，總統府現在的態度，是認為台糖不用通報、經濟部也不用負責嗎？這就是賴清德總統的態度嗎？」

葉向媛再質疑，賴總統召開國安會議了嗎？「20%標準」專家會議為什麼會有中聯參與，交代清楚了嗎？台糖驗出毒油後，各級官員究竟何時知情、如何處理？這些人民真正關心的問題，中央該做的不做、該答的不答，卻一再護航，這就是賴清德總統的態度嗎？

葉向媛表示，台北市專案抽驗30件市售油品苯駢芘含量，並第一時間呼籲中央擴大橫向檢驗；台北市自己先做，中央到現在卻還沒有動作，這就是賴清德總統的態度？

葉向媛強調，台北市一年食品衛生管理檢驗超過7萬次，民進黨執政的高雄、台南只有4萬多次。誰真正把食安當一回事、誰只想在出事後卸責甩鍋，人民看得很清楚。

台糖 總統府 北市 食安 中聯油品

延伸閱讀

藍質疑包庇台糖 府籲勿政治操作、到處嫁禍

台糖未通報苯駢芘超標 北市議員告發董座、食安專家吳明昌瀆職

台糖無義務通報毒油？殷瑋轟「廢話」列法條五問賴政府

卓榮泰稱台糖該通報就有通報 黃國昌嗆滿口廢話：過去一個月從未揭露

相關新聞

高檢署主任檢察官指台糖通報是義務 陳培瑜：中市府主責卻沒道歉

中聯致癌油風暴未歇，台中地院新聞稿揭露，台糖公司5月知道中聯苯駢芘超標，卻未通報。對此，民進黨立法院黨團副幹事長陳培瑜說，台糖到底有沒有通報責任，進入司法程序不評論司法個案，但強調引爆點還是在台中市政府必須主責，目前為止台中市府都沒有表達立場，也沒有公開道歉，甚至刻意轉移焦點。

台糖驗退毒油未通報？藍議員質疑高市府護航「彷彿成了台糖發言人」

中聯油脂致癌油風暴延燒，台糖今年5月即退驗中聯311號油槽含有致癌物苯駢芘的原料油，卻未及時對外揭露，高市府兩度發出新聞稿澄清通報責任在中聯。國民黨高雄市議員邱于軒質疑，台糖身為國營企業，更應負起食安把關責任，若未依法通報，高雄市政府應依法裁罰、追究責任，而非一再替台糖發布澄清聲明。

員工4月早知情？陳其邁轟中聯油脂無良廠商「該倒就倒」

中聯毒油風暴延燒，暴露食用油管理制度漏洞，高雄市長陳其邁今天表示，現行法規僅針對食用油脂訂有苯駢芘限量標準，從原料到精煉等前端仍缺乏規範，應比照歐盟建立全流程流向管理，推動修法，將油品精煉四階段納入管理；對於中聯隱匿未通報，他更重話說，「無良廠商該倒就倒」。

台糖未通報總統府責任推地方 北市反擊：府忙著包庇、總統持續神隱

中聯致癌油風暴，藍質疑台糖未依規定通報，總統府發言人郭雅慧今表示，地方政府應自我檢視是否落實油品檢驗，而非政治操作。北市副發言人葉向媛反擊，總統府忙著包庇，賴清德總統持續神隱。並且三問「這就是賴清德的態度？」

台糖挨轟「放毒流市面」中市法制局長怒批：只有默默退貨換貨

食安風暴再掀爭議！台中市法制局長李善植今日中午在臉書重砲開轟，直指台糖早在5月即已檢出供應商油品原料含有超標致癌物，卻未對外示警，僅以「默默退貨換貨」低調處理，痛批此舉形同將風險轉嫁市場，放任問題原料繼續流竄。

毒油案傳中聯員工4月已查覺原料異常 中聯這樣回應

中聯油脂大豆沙拉油被驗出致癌物超標案，檢調和衛生單位持續調查中，傳出檢調發現，中聯第一線員工早在4月就反映原料油異常；中聯蔣姓襄理今天接到記者電話詢問後表示，他不清楚檢調查的內容和依據，不便回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。