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高檢署主任檢察官指台糖通報是義務 陳培瑜：中市府主責卻沒道歉

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立院黨副幹事長陳培瑜。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨副幹事長陳培瑜。圖／聯合報系資料照片

中聯致癌油風暴未歇，台中地院新聞稿揭露，台糖公司5月知道中聯苯駢芘超標，卻未通報。對此，民進黨立法院黨團副幹事長陳培瑜說，台糖到底有沒有通報責任，進入司法程序不評論司法個案，但強調引爆點還是在台中市政府必須主責，目前為止台中市府都沒有表達立場，也沒有公開道歉，甚至刻意轉移焦點。

經濟部雖認為台糖法律上無通報責任，但高檢署主任檢察官陳宏達昨天表示，通報不是行政機關的恩惠，是法律明定的義務。民進黨團今天上午舉行輿情記者會，陳培瑜回應，台糖到底有沒有通報責任，相關案件檢調單位都已經在進行調查，她不就司法個案評論。

陳培瑜強調，中聯油脂案件，引爆點還是在台中市政府必須主責，到現在為止，台中市政府都沒有表達立場，也沒有公開道歉，甚至刻意轉移焦點。

陳培瑜表示，這件事情最重要的是國人關心的食安，真的還是在每一個地方縣市政府，該做的事情有沒有做好。看到台南市、高雄市做得就很好，而且受到民眾的肯定，這才是地方政府第一線為人民把關最重要的責任。

至於朝野協商公投案，陳培瑜認為，協商時間不夠長很可能只是過水，最後再讓中選會定奪，既然中選會主委游盈隆都說，開票時間可能會超過凌晨12時，開票時間可能不是最大的重點，可否準時結束投票，才是大家所擔心的，是否重演一邊開票一邊投票，對於民主政治是最可怕的威脅。

陳培瑜也說，相信在野黨團也非常清楚，有些公投案像是把交通罰鍰作為交通基礎建設經費，立法院修法就可以了，但國民黨團、民眾黨團不願意修法，直接訴諸民意，根本在欺騙社會大眾。不論是舊案重提或把立法院該負的責任丟包給人民、中央，都是在野黨現在的手段非常荒謬。

台糖 陳培瑜 高檢署

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