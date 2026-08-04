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台糖挨轟「放毒流市面」中市法制局長怒批：只有默默退貨換貨

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市法制局長李善植中午貼臉書。圖／取自臉書
台中市法制局長李善植中午貼臉書。圖／取自臉書

食安風暴再掀爭議！台中市法制局長李善植今日中午在臉書重砲開轟，直指台糖早在5月即已檢出供應商油品原料含有超標致癌物，卻未對外示警，僅以「默默退貨換貨」低調處理，痛批此舉形同將風險轉嫁市場，放任問題原料繼續流竄。

李善植直言，這種「只要我沒用到，別人死活與我無關」的心態，放在一般企業已屬重大缺失，更何況台糖身為國營事業，握有國家級檢驗資源，卻選擇沉默，根本是嚴重失職。他強調，知情不報不只是消極，更等同默許有毒原料繼續尋找下一個不知情的買家。

李善植指出，台糖總公司明知供應商出包卻未通報，相關決策就在台南做出，但台南市衛生局未見積極查辦，反而主動製作圖卡替台糖解套，「這就是守護食安的態度嗎？」質疑地方主管機關角色錯置，替業者背書而非把關。

他進一步批評，當食品安全亮起紅燈，主管機關的責任應是釐清事實、依法究責、守住消費者安全底線，而非急著替業者畫下免責句點。面對可能流入市面的致癌原料，相關單位若仍輕描淡寫，恐讓整體食安體系形同破口。

李善植呼籲中央與地方應全面徹查決策過程與責任歸屬，給社會一個交代，否則國營事業帶頭失守，食安防線恐將全面潰堤。

台糖 食安 超標

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