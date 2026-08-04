毒油案傳中聯員工4月已查覺原料異常 中聯這樣回應

中聯油脂大豆沙拉油被驗出致癌物超標案，檢調和衛生單位持續調查中，傳出檢調發現，中聯第一線員工早在4月就反映原料油異常；中聯蔣姓襄理今天接到記者電話詢問後表示，他不清楚檢調查的內容和依據，不便回應。

今天傳出檢調追查，中聯第一線員工早在4月間就曾反映原料油異常問題；中聯蔣姓襄理今天接到記者電話後表示，檢調查的內容他不清楚，不便回應；他說此案至今，很多謠言，亂講的內容，他們都不便再說明，等檢方和衛福部食藥署查清楚對外說明。

高雄市長陳其邁今天表示，現行法規僅針對食用油脂訂有苯駢芘限量標準，從原料到精煉等前端仍缺乏規範，應比照歐盟建立全流程流向管理，推動修法，將油品精煉四階段納入管理；對於中聯隱匿未通報，他重話說，「無良廠商該倒就倒」。陳其邁今天的重話內容，蔣姓襄理聞言輕嘆說「沒有回應」。