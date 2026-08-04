藍質疑包庇台糖 府籲勿政治操作、到處嫁禍

中聯問題油案延燒，台糖遭質疑未通報，藍營批評中央包庇。總統府發言人郭雅慧今天表示，現在對民眾來說，最需要的是中央跟地方合作，解決問題，而非每天政治操作、到處嫁禍。

台糖採購大豆粗油原料，發現中聯油脂粗油苯駢芘（BaP）超標，因此拒收、未將原料帶回。不過，台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安質疑台糖知情未通報，且衛福部與經濟部涉護航台糖。

對於衛福部長石崇良表示，原料無強制通報義務。國民黨文傳會主委陳以信今天透過新聞稿表示，台糖既已買進中聯油品，並得依食安法授權進行檢驗，足認該油品已屬產品原材料，而當台糖自主驗出苯駢芘超標，當然形成食安風險通報義務，應即通知主管機關當地衛生局。台糖有無違法應依法調查，絕不是由行政官員先替台糖下結論脫罪。

郭雅慧今天在「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」場邊接受媒體聯訪，對於藍營批評中央包庇台糖表示，其實說再多都沒有辦法改變一個事實，就是中聯311號油槽這批粗油，從頭到尾都在中聯台中廠區沒有移出過。

郭雅慧說，依據食安相關法律，中央制定食品安全標準跟辦法，地方依法應該要定期抽驗下架，因此對盧秀燕來說，更重要的是應該要清楚說明，台中是否8年來從來沒有驗過油，蔣萬安也應該要對外界清楚說明，任內有沒有針對食品安全驗過苯駢芘。

郭雅慧認為，現在對民眾來說，最需要的其實是中央跟地方一起合作，解決問題，並且恢復民眾對於食安信心，而不是每天做政治操作、到處嫁禍，民眾不會允許也不會接受。