快訊

「午休時間」自動迴避！台灣獨特職場文化 日本人從驚訝變習慣

走不到1萬步別焦慮！每日健走5000步 可降低37%死亡風險

中聯致癌油品4月蓋牌？員工群組反映「豆子怪怪」 高層6月才急開會

聽新聞
0:00 / 0:00

藍質疑包庇台糖 府籲勿政治操作、到處嫁禍

中央社／ 台北4日電

中聯問題油案延燒，台糖遭質疑未通報，藍營批評中央包庇。總統府發言人郭雅慧今天表示，現在對民眾來說，最需要的是中央跟地方合作，解決問題，而非每天政治操作、到處嫁禍。

台糖採購大豆粗油原料，發現中聯油脂粗油苯駢芘（BaP）超標，因此拒收、未將原料帶回。不過，台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安質疑台糖知情未通報，且衛福部與經濟部涉護航台糖。

對於衛福部長石崇良表示，原料無強制通報義務。國民黨文傳會主委陳以信今天透過新聞稿表示，台糖既已買進中聯油品，並得依食安法授權進行檢驗，足認該油品已屬產品原材料，而當台糖自主驗出苯駢芘超標，當然形成食安風險通報義務，應即通知主管機關當地衛生局。台糖有無違法應依法調查，絕不是由行政官員先替台糖下結論脫罪。

郭雅慧今天在「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」場邊接受媒體聯訪，對於藍營批評中央包庇台糖表示，其實說再多都沒有辦法改變一個事實，就是中聯311號油槽這批粗油，從頭到尾都在中聯台中廠區沒有移出過。

郭雅慧說，依據食安相關法律，中央制定食品安全標準跟辦法，地方依法應該要定期抽驗下架，因此對盧秀燕來說，更重要的是應該要清楚說明，台中是否8年來從來沒有驗過油，蔣萬安也應該要對外界清楚說明，任內有沒有針對食品安全驗過苯駢芘。

郭雅慧認為，現在對民眾來說，最需要的其實是中央跟地方一起合作，解決問題，並且恢復民眾對於食安信心，而不是每天做政治操作、到處嫁禍，民眾不會允許也不會接受。

台糖 政治操作 中聯

延伸閱讀

總統府點名盧秀燕8年驗過油？蔣萬安驗過苯駢芘？

台糖未通報石崇良辯解 藍：高風險原料可默許？

協尋食安當國安的賴市長 國民黨轟：南僑開罰台糖沒事 政府成吃案共犯

石崇良指油品原料無強制通報義務 黃國昌批幫台糖卸責

相關新聞

台糖驗退毒油未通報？藍議員質疑高市府護航「彷彿成了台糖發言人」

中聯油脂致癌油風暴延燒，台糖今年5月即退驗中聯311號油槽含有致癌物苯駢芘的原料油，卻未及時對外揭露，高市府兩度發出新聞稿澄清通報責任在中聯。國民黨高雄市議員邱于軒質疑，台糖身為國營企業，更應負起食安把關責任，若未依法通報，高雄市政府應依法裁罰、追究責任，而非一再替台糖發布澄清聲明。

員工4月早知情？陳其邁轟中聯油脂無良廠商「該倒就倒」

中聯毒油風暴延燒，暴露食用油管理制度漏洞，高雄市長陳其邁今天表示，現行法規僅針對食用油脂訂有苯駢芘限量標準，從原料到精煉等前端仍缺乏規範，應比照歐盟建立全流程流向管理，推動修法，將油品精煉四階段納入管理；對於中聯隱匿未通報，他更重話說，「無良廠商該倒就倒」。

毒油案傳中聯員工4月已查覺原料異常 中聯這樣回應

中聯油脂大豆沙拉油被驗出致癌物超標案，檢調和衛生單位持續調查中，傳出檢調發現，中聯第一線員工早在4月就反映原料油異常；中聯蔣姓襄理今天接到記者電話詢問後表示，他不清楚檢調查的內容和依據，不便回應。

經濟部稱台糖「好寶寶」 王鴻薇挺陳宏達：照出民進黨政府官官相護

台糖遭台中地院揭露5月即知悉苯駢芘超標，卻未通報主管機關，經濟部前天澄清，「通報義務不應無限上綱」。對此，台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達昨表示不贊同。國民黨立委王鴻薇今天表示，肯定陳宏達不畏當局發出正義之聲，並照出了民進黨政府官官相護。

中聯致癌油品4月蓋牌？員工群組反映「豆子怪怪」高層6月才急開會

中聯油脂公司油品「苯駢芘」超標，台中地檢署從上月初展開偵辦，中聯總經理余凌冲、中聯廠長陳明榮陸續遭法院裁定羈押禁見，檢方根據搜扣的多支手機、還原對話紀錄，顯示中聯公司的員工，早在4月即在工作群組反映「豆子爛爛的」等對話，余、陳知悉異常，未立即送第三方檢驗，直至6月15日才開品保會議，顯有「蓋牌隱匿通報」的行為。台中地檢署表示，有關媒體報導，中聯油品案的手機採證內容，非檢方提供，屬偵辦核心，不對外說明。

高檢署主任指台糖通報是法定義務 殷瑋：感謝他對權力說真話的勇氣

中聯毒油事件持續延燒，針對台糖未通報，經濟部聲稱「通報義務不應無限上綱」但高檢署主任檢察官陳宏達昨天表示，通報是法律明定的義務，不是以行政解釋架空法律。對此，北市研考會主委殷瑋上午受訪表示，很感謝他有對權力說真話的勇氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。