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經濟部稱台糖「好寶寶」 王鴻薇挺陳宏達：照出民進黨政府官官相護
台糖遭台中地院揭露5月即知悉苯駢芘超標，卻未通報主管機關，經濟部前天澄清，「通報義務不應無限上綱」。對此，台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達昨表示不贊同。國民黨立委王鴻薇今天表示，肯定陳宏達不畏當局發出正義之聲，並照出了民進黨政府官官相護。
陳宏達昨天指出，看到經濟部的回應，不禁令人納悶「經濟部是否真正理解我國食品安全法制？」依據「台南市食品安全管理自治條例」第8條明文規定，「食品業者發現上游供應之食品有危害消費者生命、身體或健康之虞時，應自發現時起48小時內主動通報本府衛生局。」
王鴻薇指出，中央的「食品安全衛生管理法」要求，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應立即採取停止販售、回收及通報主管機關等措施，由此可知，通報並非行政機關的恩惠，而是法律明定的義務。且法律規定的是「有危害之虞」，而不是「危害已經證實」，台糖身為業者，是不能自行決定哪些事件值得通報、哪些事件可以不通報。
王鴻薇表示，肯定陳宏達檢座不畏當局發出正義之聲，其專業的法律見解，照出了民進黨政府官官相護，曲解法令護短的惡劣嘴臉，民進黨與台糖的責任，國人一定會追究到底。
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