快訊

台中知名神經外科醫師突「失業」 本人首發聲：盼院方自覺與反省

驚悚畫面曝！中壢小客運轉彎未減速 28歲女過馬路遭撞飛

MLB／大谷4支2、道奇被小熊打爆吞4連敗 明推史庫柏拚止敗

聽新聞
0:00 / 0:00

中聯致癌油品4月蓋牌？員工群組反映「豆子怪怪」高層6月才急開會

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
中聯油脂公司致癌油品案，檢方從查扣的手機進行數位採證，還原相關對話紀錄，查明案發經過。聯合報系資料照
中聯油脂公司致癌油品案，檢方從查扣的手機進行數位採證，還原相關對話紀錄，查明案發經過。聯合報系資料照

中聯油脂公司油品「苯駢芘」超標，台中地檢署從上月初展開偵辦，中聯總經理余凌冲、中聯廠長陳明榮陸續遭法院裁定羈押禁見，檢方根據搜扣的多支手機、還原對話紀錄，顯示中聯公司的員工，早在4月即在工作群組反映「豆子爛爛的」等對話，余、陳知悉異常，未立即送第三方檢驗，直至6月15日才開品保會議，顯有「蓋牌隱匿通報」的行為。台中地檢署表示，有關媒體報導，中聯油品案的手機採證內容，非檢方提供，屬偵辦核心，不對外說明。

台中地檢署表示，有關周刊報導內容，非台中地檢署提供，不知悉周刊所述「辦案人員」的來源為何，此案仍在積極偵辦中，此案查扣手機數量、手機數位採證的內容與對話，屬於此案的偵查核心內容，尚不便對外說明。

鏡週刊報導，台中地檢署偵辦中聯油品案，透過查扣的36支手機還原對話紀錄，顯示中聯公司員工的工作群組內，早在今年4月即有「貨不對勁」、「調起來黏黏的」、「豆子爛爛的」、「這樣能出貨嗎」等對話，顯示當時員工已發現油品異常，比台糖、南僑驗出異常時間，提早一個月。

不過中聯公司的總經理余凌冲、中聯廠長陳明榮被檢方懷疑，明知已有員工反映異常，仍未將問題油送驗，直至6月15日，紙包不住火，才緊急召開品保會議，也被檢方認為，恐有為卸責後續法律責任的行動。

偵辦中聯致癌油品案，台中地檢7月9日第一波搜索，先將中聯總經理余凌冲依食品安全衛生管理法等聲押禁見，台中地院同月10日予以2000萬元交保，檢方抗告成功，中院同月16日再開羈押庭，認為余與相關人員「有刻意隱匿，或編輯相關訊息內容」，裁定收押禁見，是致癌油案首度遭收押的被告。

中檢7月22日第二波搜索聲押中聯廠長陳明榮，法院在同月23日裁定100萬元交保，檢方抗告後，台中高分院發回更裁，認定陳是對油品品質、食安，當有監測、管理義務及權限，且他案發前就和相關人員有隱匿案情共識，中院在本月1日，裁定陳收押禁見。

另外檢方在7月24日第三波搜索，認定泰山公司前總經理沈怡君、現任總經理蔡國樑，同涉違反食安法，所屬職員有刪除訊息、相簿截圖滅證，2人就職務交接相互推諉、串證，裁定雙雙收押禁見。

中聯 超標 中聯油脂

延伸閱讀

致癌油案第4人遭收押！中聯廠長100萬交保遭撤…重開羈押庭收押

台糖毒油屬半成品無須通報？ 中市衛生局長揭這原因「理應通報」

台糖未通報石崇良辯解 藍：高風險原料可默許？

毒油早現形 食安防線怎失靈

相關新聞

員工4月早知情？陳其邁轟中聯油脂無良廠商「該倒就倒」

中聯毒油風暴延燒，暴露食用油管理制度漏洞，高雄市長陳其邁今天表示，現行法規僅針對食用油脂訂有苯駢芘限量標準，從原料到精煉等前端仍缺乏規範，應比照歐盟建立全流程流向管理，推動修法，將油品精煉四階段納入管理；對於中聯隱匿未通報，他更重話說，「無良廠商該倒就倒」。

經濟部稱台糖「好寶寶」 王鴻薇挺陳宏達：照出民進黨政府官官相護

台糖遭台中地院揭露5月即知悉苯駢芘超標，卻未通報主管機關，經濟部前天澄清，「通報義務不應無限上綱」。對此，台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達昨表示不贊同。國民黨立委王鴻薇今天表示，肯定陳宏達不畏當局發出正義之聲，並照出了民進黨政府官官相護。

中聯致癌油品4月蓋牌？員工群組反映「豆子怪怪」高層6月才急開會

中聯油脂公司油品「苯駢芘」超標，台中地檢署從上月初展開偵辦，中聯總經理余凌冲、中聯廠長陳明榮陸續遭法院裁定羈押禁見，檢方根據搜扣的多支手機、還原對話紀錄，顯示中聯公司的員工，早在4月即在工作群組反映「豆子爛爛的」等對話，余、陳知悉異常，未立即送第三方檢驗，直至6月15日才開品保會議，顯有「蓋牌隱匿通報」的行為。台中地檢署表示，有關媒體報導，中聯油品案的手機採證內容，非檢方提供，屬偵辦核心，不對外說明。

高檢署主任指台糖通報是法定義務 殷瑋：感謝他對權力說真話的勇氣

中聯毒油事件持續延燒，針對台糖未通報，經濟部聲稱「通報義務不應無限上綱」但高檢署主任檢察官陳宏達昨天表示，通報是法律明定的義務，不是以行政解釋架空法律。對此，北市研考會主委殷瑋上午受訪表示，很感謝他有對權力說真話的勇氣。

台糖油品部不管食用油…黃偉哲諷馮京當馬涼 盧秀燕：總公司就在台南

致癌油風波不斷，日前台糖被爆出5月知悉中聯油苯駢芘超標卻未通報，台中市長盧秀燕批內閣整組壞光光，台南市長黃偉哲今天強調台糖設於台南的油品部門不管食用油，中市府不要「把馮京當馬涼」。盧強調，台糖總公司就是在台南，當然有通報義務。

總統府點名盧秀燕8年驗過油？蔣萬安驗過苯駢芘？

台北市長蔣萬安昨天再針對毒油事件批評，國營事業台糖早在今年5月就發現毒油超標，卻沒通報。總統府發言人郭雅慧今天表示，現在對國人來說，最需要的是中央地方一起合作解決問題，恢復民眾對於食安信心，而不是像現在，每天政治操作、轉移焦點、到處嫁禍，這樣情況國人是不會允許也不會接受。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。