中聯致癌油品4月蓋牌？員工群組反映「豆子怪怪」高層6月才急開會

中聯油脂公司油品「苯駢芘」超標，台中地檢署從上月初展開偵辦，中聯總經理余凌冲、中聯廠長陳明榮陸續遭法院裁定羈押禁見，檢方根據搜扣的多支手機、還原對話紀錄，顯示中聯公司的員工，早在4月即在工作群組反映「豆子爛爛的」等對話，余、陳知悉異常，未立即送第三方檢驗，直至6月15日才開品保會議，顯有「蓋牌隱匿通報」的行為。台中地檢署表示，有關媒體報導，中聯油品案的手機採證內容，非檢方提供，屬偵辦核心，不對外說明。

台中地檢署表示，有關周刊報導內容，非台中地檢署提供，不知悉周刊所述「辦案人員」的來源為何，此案仍在積極偵辦中，此案查扣手機數量、手機數位採證的內容與對話，屬於此案的偵查核心內容，尚不便對外說明。

鏡週刊報導，台中地檢署偵辦中聯油品案，透過查扣的36支手機還原對話紀錄，顯示中聯公司員工的工作群組內，早在今年4月即有「貨不對勁」、「調起來黏黏的」、「豆子爛爛的」、「這樣能出貨嗎」等對話，顯示當時員工已發現油品異常，比台糖、南僑驗出異常時間，提早一個月。

不過中聯公司的總經理余凌冲、中聯廠長陳明榮被檢方懷疑，明知已有員工反映異常，仍未將問題油送驗，直至6月15日，紙包不住火，才緊急召開品保會議，也被檢方認為，恐有為卸責後續法律責任的行動。

偵辦中聯致癌油品案，台中地檢7月9日第一波搜索，先將中聯總經理余凌冲依食品安全衛生管理法等聲押禁見，台中地院同月10日予以2000萬元交保，檢方抗告成功，中院同月16日再開羈押庭，認為余與相關人員「有刻意隱匿，或編輯相關訊息內容」，裁定收押禁見，是致癌油案首度遭收押的被告。

中檢7月22日第二波搜索聲押中聯廠長陳明榮，法院在同月23日裁定100萬元交保，檢方抗告後，台中高分院發回更裁，認定陳是對油品品質、食安，當有監測、管理義務及權限，且他案發前就和相關人員有隱匿案情共識，中院在本月1日，裁定陳收押禁見。

另外檢方在7月24日第三波搜索，認定泰山公司前總經理沈怡君、現任總經理蔡國樑，同涉違反食安法，所屬職員有刪除訊息、相簿截圖滅證，2人就職務交接相互推諉、串證，裁定雙雙收押禁見。