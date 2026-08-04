高檢署主任指台糖通報是法定義務 殷瑋：感謝他對權力說真話的勇氣

中聯毒油事件持續延燒，針對台糖未通報，經濟部聲稱「通報義務不應無限上綱」但高檢署主任檢察官陳宏達昨天表示，通報是法律明定的義務，不是以行政解釋架空法律。對此，北市研考會主委殷瑋上午受訪表示，很感謝他有對權力說真話的勇氣。

根據台中地院發布的新聞稿揭露，台糖公司5月即知悉苯駢芘超標，卻未通報主管機關。對於經濟部聲稱「通報義務不應無限上綱」，台灣高檢署主任檢察官陳宏達昨天表示，通報不是行政機關的恩惠，是法律明定的義務，「法治國最大的危險，不是法律沒有規定，而是有法不依，或以行政解釋架空法律」。

殷瑋指出，很感謝陳宏達主任檢察官，他有對權力說真話的勇氣，其實他講得非常清楚，通報這件事，不是行政機關的恩惠，而是法定的義務，轉移焦點也不能去改變有通報責任的事實；此外台大公衛學院教授詹長權也公開評論，這個是城市治理的很核心的問題。

殷瑋說，若經濟部還要持續的派人出來洗地，要知道台糖是國營事業，不是餐廳去菜市場買菜，台糖是國營事業，不是一般的餐廳「是國家開的餐廳」，有負擔的義務。另外，這不是一個「爛菜葉」而是有毒的菜葉，千噸的毒油，流入百萬人民的肚子裡，經濟部卻堅持出來洗地，全民的怒吼，一定會持續的下去。

殷瑋指出，各界針對在法規層面的討論，現在衛福部聯合經濟部、台糖出來洗地的唯一的理由，是說根據食安法第三條，把產品跟原料分開，但是其實食安法的第七條講得很明確，產品是有原料、半成品跟成品的，所以從食安法本身的法條，是很明確的。

另外，他說，食安法第十七條也有規定，這個毒素的標準，食品當中苯駢芘，不能夠超過2.0ppb，這個部分也講得很清楚，是包括加工用的油脂；經濟部自己也有規定緊急事件的通報法規，這在經濟部法規系統都能查得到，台糖卻沒有通報。

殷瑋指出，行政院其實早在「蘇丹紅」事件之後就明確指出，碰到原料相關的事情，也應該要有做主動通報。所以法定的義務的部分是非常清楚的，且台糖是國營事業，全民對國營事業的要求，他覺得其實非常清楚。