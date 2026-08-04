快訊

台中知名神經外科醫師突「失業」 本人首發聲：盼院方自覺與反省

驚悚畫面曝！中壢小客運轉彎未減速 28歲女過馬路遭撞飛

MLB／大谷4支2、道奇被小熊打爆吞4連敗 明推史庫柏拚止敗

聽新聞
0:00 / 0:00

台糖油品部不管食用油…黃偉哲諷馮京當馬涼 盧秀燕：總公司就在台南

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台糖表示台南的油品事業部並非管食用油而是汽柴油，盧秀燕強調，台糖的總公司就是登記設置在台南。記者陳敬丰／攝影
台糖表示台南的油品事業部並非管食用油而是汽柴油，盧秀燕強調，台糖的總公司就是登記設置在台南。記者陳敬丰／攝影

致癌油風波不斷，日前台糖被爆出5月知悉中聯油苯駢芘超標卻未通報，台中市長盧秀燕批內閣整組壞光光，台南市長黃偉哲今天強調台糖設於台南的油品部門不管食用油，中市府不要「把馮京當馬涼」。盧強調，台糖總公司就是在台南，當然有通報義務。

盧秀燕今天上午赴議會備詢前受訪，表示關於台糖知情不通報，昨天已經活生生地看到，一群應該管理食安的官員，如經濟部長、衛福部，通通出來替台糖護航，蓋牌、吃案；如果官員說知情不報是好寶寶、是無辜廠商，那人民該怎麼辦？政府高官嘴臉令人噁心，檢察官都看不下去。

盧秀燕指出，昨天就有高檢署檢察官站出來說，按照法律，不管是產品還是原料，台糖若發現不合格都必須通報，但經濟部和衛福部曲解法令、罔顧食安；盧說，司法界有這樣的檢察官，展現了司法的獨立性與依法作為的勇氣，對這樣的高風亮節，她深表佩服。

中市府昨天再度加碼開罰中聯油和福懋油各300萬元，盧秀燕表示，因為法院相關文書中提到台糖知情不報的311號油槽原料油，市府立刻前往查廠，封存該批油品並依法開罰。

至於台糖強調台南的油品事業部並非食用油，而是加油站和汽柴油，以及黃偉哲今天上午諷刺說「此油非彼油」「錯把馮京當馬涼」，盧秀燕說，再強調一次，台糖的總公司就是登記設置在台南，大家上網查就很清楚了。

盧秀燕（左二）批評，台糖知情不通報，經濟部、衛福部高官卻跳出來護航，如此嘴臉令人噁心，檢察官都看不下去。記者陳敬丰／攝影
盧秀燕（左二）批評，台糖知情不通報，經濟部、衛福部高官卻跳出來護航，如此嘴臉令人噁心，檢察官都看不下去。記者陳敬丰／攝影

台糖 盧秀燕 黃偉哲 食安 苯駢芘

延伸閱讀

台糖沒通報毒油 盧秀燕：不能因台糖董座是「賴友友」就不通報

回酸盧秀燕 龔明鑫：地方政府事前多查幾次 就不會發生致癌油事件

石崇良指油品原料無強制通報義務 黃國昌批幫台糖卸責

蔣萬安盧秀燕質疑護航台糖 經濟部、食藥署駁斥

相關新聞

員工4月早知情？陳其邁轟中聯油脂無良廠商「該倒就倒」

中聯毒油風暴延燒，暴露食用油管理制度漏洞，高雄市長陳其邁今天表示，現行法規僅針對食用油脂訂有苯駢芘限量標準，從原料到精煉等前端仍缺乏規範，應比照歐盟建立全流程流向管理，推動修法，將油品精煉四階段納入管理；對於中聯隱匿未通報，他更重話說，「無良廠商該倒就倒」。

經濟部稱台糖「好寶寶」 王鴻薇挺陳宏達：照出民進黨政府官官相護

台糖遭台中地院揭露5月即知悉苯駢芘超標，卻未通報主管機關，經濟部前天澄清，「通報義務不應無限上綱」。對此，台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達昨表示不贊同。國民黨立委王鴻薇今天表示，肯定陳宏達不畏當局發出正義之聲，並照出了民進黨政府官官相護。

中聯致癌油品4月蓋牌？員工群組反映「豆子怪怪」高層6月才急開會

中聯油脂公司油品「苯駢芘」超標，台中地檢署從上月初展開偵辦，中聯總經理余凌冲、中聯廠長陳明榮陸續遭法院裁定羈押禁見，檢方根據搜扣的多支手機、還原對話紀錄，顯示中聯公司的員工，早在4月即在工作群組反映「豆子爛爛的」等對話，余、陳知悉異常，未立即送第三方檢驗，直至6月15日才開品保會議，顯有「蓋牌隱匿通報」的行為。台中地檢署表示，有關媒體報導，中聯油品案的手機採證內容，非檢方提供，屬偵辦核心，不對外說明。

高檢署主任指台糖通報是法定義務 殷瑋：感謝他對權力說真話的勇氣

中聯毒油事件持續延燒，針對台糖未通報，經濟部聲稱「通報義務不應無限上綱」但高檢署主任檢察官陳宏達昨天表示，通報是法律明定的義務，不是以行政解釋架空法律。對此，北市研考會主委殷瑋上午受訪表示，很感謝他有對權力說真話的勇氣。

台糖油品部不管食用油…黃偉哲諷馮京當馬涼 盧秀燕：總公司就在台南

致癌油風波不斷，日前台糖被爆出5月知悉中聯油苯駢芘超標卻未通報，台中市長盧秀燕批內閣整組壞光光，台南市長黃偉哲今天強調台糖設於台南的油品部門不管食用油，中市府不要「把馮京當馬涼」。盧強調，台糖總公司就是在台南，當然有通報義務。

總統府點名盧秀燕8年驗過油？蔣萬安驗過苯駢芘？

台北市長蔣萬安昨天再針對毒油事件批評，國營事業台糖早在今年5月就發現毒油超標，卻沒通報。總統府發言人郭雅慧今天表示，現在對國人來說，最需要的是中央地方一起合作解決問題，恢復民眾對於食安信心，而不是像現在，每天政治操作、轉移焦點、到處嫁禍，這樣情況國人是不會允許也不會接受。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。