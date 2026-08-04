台糖油品部不管食用油…黃偉哲諷馮京當馬涼 盧秀燕：總公司就在台南

致癌油風波不斷，日前台糖被爆出5月知悉中聯油苯駢芘超標卻未通報，台中市長盧秀燕批內閣整組壞光光，台南市長黃偉哲今天強調台糖設於台南的油品部門不管食用油，中市府不要「把馮京當馬涼」。盧強調，台糖總公司就是在台南，當然有通報義務。

盧秀燕今天上午赴議會備詢前受訪，表示關於台糖知情不通報，昨天已經活生生地看到，一群應該管理食安的官員，如經濟部長、衛福部，通通出來替台糖護航，蓋牌、吃案；如果官員說知情不報是好寶寶、是無辜廠商，那人民該怎麼辦？政府高官嘴臉令人噁心，檢察官都看不下去。

盧秀燕指出，昨天就有高檢署檢察官站出來說，按照法律，不管是產品還是原料，台糖若發現不合格都必須通報，但經濟部和衛福部曲解法令、罔顧食安；盧說，司法界有這樣的檢察官，展現了司法的獨立性與依法作為的勇氣，對這樣的高風亮節，她深表佩服。

中市府昨天再度加碼開罰中聯油和福懋油各300萬元，盧秀燕表示，因為法院相關文書中提到台糖知情不報的311號油槽原料油，市府立刻前往查廠，封存該批油品並依法開罰。

至於台糖強調台南的油品事業部並非食用油，而是加油站和汽柴油，以及黃偉哲今天上午諷刺說「此油非彼油」「錯把馮京當馬涼」，盧秀燕說，再強調一次，台糖的總公司就是登記設置在台南，大家上網查就很清楚了。